Das Bobteam Vogt/Michel fährt an der WM aufs Podest

Bob-WM Bobteam Vogt/Michel holt an der Heim-Weltmeisterschaft in St. Moritz die Bronzemedaille Das Bobteam Michael Vogt/Sandro Michel gewinnt dank einem dritten Platz an der Heim-WM in St. Moritz die Bronzemedaille. Leandro De Mori 29.01.2023, 15.32 Uhr

Michael Vogt (l) und Sandro Michel (r) dürfen sich freuen. Mayk Wendt / Keystone

Das Bobteam um Pilot Michael Vogt und Anschieber Sandro Michel brilliert an der heimischen Weltmeisterschaft in St. Moritz und fährt aufs Podest. Hinter den deutschen Duos Friedrich/Schueller und Lochner/Fleischhauer fahren die Schweizer auf den dritten Rang und gewinnen damit die Bronzemedaille. Nach Silber im Zweier und Bronze im Vierer an den Europameisterschaften Mitte Januar ist es der nächste grosse Triumph für das Duo.

Bereits zur Halbzeit lagen Vogt/Michel auf Medaillenkurs. In den ersten beiden Läufen am Samstag glänzte das Duo und lag nach dem ersten Lauf in Führung, wurde bis zur Halbzeit aber auf Rang drei verwiesen. Im vierten Lauf zeigten sie eine erneut herausragende Leistung und durften für einen kurzen Moment gar noch auf eine Silbermedaille hoffen. Das Team um Friedrich/Schueller verlor zwar einen Grossteil seines Vorsprungs, kam aber gleichwohl 0,01 Sekunden schneller als Vogt/Michel ins Ziel und behielt seinen zweiten Rang.

«Mit dieser Medaille können wir sehr zufrieden sein», sagte Vogt im Interview gegenüber dem SRF. «Unser Material lief super, wir haben vier starke Läufe gezeigt und wurden auch am Start besser. Das Gesamtpaket hat gestimmt.» Nicht ganz so überzeugt äusserte sich Anschieber Sandro Michel: «Mit den Startzeiten von heute bin ich nicht ganz zufrieden. Die verlorene Hundertstelsekunde kann man natürlich überall suchen. Aber schlussendlich haben wir Bronze gewonnen und nicht Silber verloren.»

Hasler verpasst Medaille

Nicht für eine Medaille gereicht hat es bei der Aargauerin Melanie Hasler im Monobob. Bereits nach den ersten beiden Läufen am Samstag musste sich Hasler, die mit einer leichten Trainingsverletzung an der linken Hand startete, mit dem sechsten Zwischenrang begnügen. Weil sie ihre Leistung am Sonntag nicht bestätigen konnte, beendete sie den Wettkampf auf dem siebten Schlussrang. Ähnlich sah es bei Martina Fontanive im zweiten Schweizer Monobob-Schlitten aus. Die 36-Jährige stand zur Halbzeit auf Rang neun, verlor am Sonntag jedoch eine Position und beendete das Rennen auf dem zehnten Platz. Eine nächste Medaillenchance bietet sich für Melanie Hasler am kommenden Wochenende, wenn sie im Zweierbob zusammen mit Anschieberin Nadja Pasternack antritt.