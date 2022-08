Bundesliga: Dortmund siegt nach Wende in Freiburg

Bundesliga Grober Goalie-Fehler leitet Wende ein: Dortmund siegt in Freiburg Ein haarsträubender Patzer von Mark Flekken legt den unfreiwilligen Grundstein des 3:1-Sieges von Borussia Dortmund beim SC Freiburg. Manuel Akanji fehlt abermals im BVB-Aufgebot. Dan Urner 12.08.2022, 22.30 Uhr

Mark Flekken konnte es nicht fassen: Sein Patzer leitete die Niederlage des SC Freiburg ein. Keystone

Dank einer späten Wende und gütiger Mithilfe des Freiburger Goalies Mark Flekken hat Borussia Dortmund eine Niederlage zum Auftakt des zweiten Bundesliga-Spieltages abgewendet. Ein grober Fauxpas des niederländischen Torhüters bescherte dem amtierenden deutschen Vizemeister den Ausgleich – und legte den Grundstein für den 3:1-Auswärtssieg am Freitagabend, nachdem sich der Sport-Club auf bestem Wege zum Überraschungscoup gewähnt hatte.

Zuvor hatte Freiburg im heimischen Europa-Park-Stadion lange eine 1:0-Führung gewahrt. In der 34. Minute machte sich Michael Gregoritsch die Unsortiertheit in der BVB-Abwehr zunutze und traf per Kopfball zur Führung der Gastgeber, die in der Folge der sichtlichen Feldüberlegenheit der Borussia trotzten. Doch dann brach Spielminute 77 an, als das englische Jungtalent Jamie Bynoe-Gittens einen scheinbar harmlosen Schussversuch abgab – und Mark Flekken der Ball aus den fangbereiten Händen glitt. Der unverhoffte Ausgleichstreffer bescherte Dortmund Aufwind. Youssoufa Moukoko (84.) und Marius Wolf (88.) führten sodann die vollständige Wende zugunsten des Teams von Trainer Edin Terzic herbei.

Youssoufa Moukoko (vorne) bejubelt seinen Treffer zum 2:1 aus Dortmunder Sicht. Keystone

Akanji erneut nicht im BVB-Kader

Der Schweizer Manuel Akanji war am Sieg seines Teams unbeteiligt. Der wechselwillige Nati-Verteidiger fand sich – wie schon beim 1:0-Erfolg gegen Bayer 04 Leverkusen in der Vorwoche – ausserhalb des BVB-Aufgebots wieder. Gregor Kobel hütete derweil das Dortmunder Tor, er zeigte eine tadellose Leistung. Und trug dazu bei, dass sich seine Borussia, zumindest bis morgen, als Leader der Bundesliga bezeichnen darf.