Bundesliga: Dortmund an der Spitze, Sow trifft für Eintracht

Bundesliga Dortmund setzt Siegeszug fort und erklimmt die Tabellenspitze – Frankfurt unterliegt trotz Sow-Tor Mindestens bis am Sonntag grüsst Borussia Dortmund von der Tabellenspitze der Bundesliga. Frankfurt unterlieg im Duell der Champions-League-Teilnehmer trotz Treffer von Djibril Sow. Der Bundesliga-Samstag im Überblick. Gabriel Vilares und Tobia Gazzotto 25.02.2023, 17.41 Uhr

Julian Brandt (Mitte) trifft via Rücken zum 1:0. Der BVB klettert dank des Erfolgs an die Tabellenspitze. Ronald Wittek / EPA

TSG Hoffenheim - Borussia Dortmund 0:1 (0:1)

Borussia Dortmund setzt die Siegesserie fort und erklimmt zumindest vorübergehend den Bundesliga-Leaderthron. Der BVB siegt auch im siebten Liga-Spiel in diesem Jahr, wettbewerbsübergreifend (inkl. Champions League und Pokal) steht man gar bei neun Triumphen 2023. Ganz anders präsentiert sich die Lage bei Hoffenheim. Auch unter dem neuen Trainer Pellegrino Matarazzo gelingt die Wende nicht. Seit 13 Pflichtspielen wartet man auf auf einen Vollerfolg. In der Anfangsphase gestalteten sich die Kräfteverhältnisse ausgeglichen, ehe die Gäste immer mehr die Kontrolle übernahmen und die Schlinge bis zum Ende der ersten Halbzeit immer weiter zuzogen. Der Treffer fiel – wenn auch etwas glücklich – dann tatsächlich auch. Bei einer scharf getretenen Freistossflanke verpasste Julian Brandt (43.) zwar mit seinem Kopf, doch mit dem Rücken drückte dieser den Ball über die Linie. Kurz nach der Pause jubelten die Schwarz-Gelben erneut, doch dem Tor von Marius Wolf ging bei der Balleroberung in der eigenen Platzhälfte ein Foulspiel voran. Die Hausherren belagerten danach das BVB-Tor, das fortan unter Dauerbeschuss stand. Doch Nati-Goalie Gregor Kobel behielt am Samstagnachmittag eine weisse Weste.

RB Leipzig - Eintracht Frankfurt 2:1 (2:0)

Im Duell der beiden Champions-League-Teilnehmer behält Leipzig das bessere Ende für sich. Damit bleiben die Sachsen auf Tuchfühlung mit den Spitzentems. Die Bullen überrumpelten Frankfurt direkt nach dem Anpfiff mit Offensivfussball. Timo Werner (6.) sorgte für die frühe Führung, Emil Forsberg (40.) stellte nach einem Konter auf 2:0. Die Frankfurter kämpften sich zurück ins Spiel. Mit einem wuchtigen Schuss sorgte Nati-Mittelfeldspieler Djibril Sow (61.) für den Anschlusstreffer. Trotz des dritten Saisontreffers des Schweizers reichte es aber nicht zu einem Punktgewinn.

Djibril Sow hämmert den Ball in die Maschen. Zu einem Punktgewinn reicht es für Frankfurt dennoch nicht. freshfocus

1. FC Köln - VfL Wolfsburg 0:2 (0:1)

Nach einer Durststrecke von fünf sieglosen Spielen kehren die Wolfsburger auf die Siegesstrasse zurück. Die Wölfe gewinnen in Köln mit 2:0. Während die Kölner-Fans auf den Rängen mit einer riesigen Choreografie anlässlich des 75-jährigen Vereinsjubiläums überzeugten, agierten die Akteure auf dem Platz sehr zurückhaltend. Bis auf den Führungstreffer der Gäste in der vierten Minute geschah im ersten Umgang wenig Nennenswertes. Nach dem Elfmetertor von Maximilian Arnold (68.) zum 2:0 wurde das Unterfangen für die stets ungefährlichen Kölner zur unlösbaren Aufgabe. Die Kölner müssen somit die zweite Niederlage in Folge einfahren.

Hertha BSC - FC Augsburg 2:0 (0:0)

Den 40’522 Zuschauern im Olympiastadion wurde in der ersten Halbzeit grösstenteils fussballerische Magerkost serviert. Weder der Hertha noch den Gästen aus Augsburg gelang es dem Spiel den Stempel aufzudrücken. Fehlpässe gehörten auf beiden Seiten zur Tagesordnung. Auf Torschüsse im ersten Umgang verzichteten beide Mannschaften. Ein Weitschuss von Hertha-Akteur Marco Richter in der 61. Minute sorgte für den ersten Treffer der Partie. Wenige Minuten später doppelte Dodi Lukebakio im Berliner Schneegestöber nach. Auf den 0:2-Rückstand vermochten die Augsburger nicht mehr zu reagieren. Somit sicherten sich die Berliner wichtige Punkte im Abstiegskampf. Mit dem Heimsieg kommt die Hertha auf 20 Punkte und hievt sich vorläufig auf den 14. Tabellenrang.

Werder Bremen - VfL Bochum 3:0 (2:0)

Ebenfalls auf Punkte im Abstiegskampf angewiesen wären die Bochumer gewesen. Der VfL unterliegt jedoch auswärts in Bremen mit 0:3. Niclas Füllkrug brachte seine Bremer in der 30. Minute mit der ersten Torchance in Führung. Auch nach dem ersten Gegentreffer suchte die aufgrund mehrerer Ausfälle stark geschwächte Bochumer Elf vergeblich den Zugriff zum Spiel. Die Gastgeber, die ebenfalls nicht für ein Offensiv-Spektakel sorgten, traten dafür äusserst effizient auf. Weil Niklas Schmidt (43.) auf 2:0 erhöhte, resultierten zur Halbzeit aus drei Torschüssen zwei Tore. Mit einem frechen Schuss unter der Freistossmauer hindurch besiegelte Marvin Ducksch (59.) die Bochumer Niederlage.