Bundesliga: Leipzig und Wolfsburg in Topform

Bundesliga Kameruner Choupo-Moting führt Bayern zum Sieg auf Schalke – Leipzig und Wolfsburg bestätigen Top-Form Leipzig und Wolfsburg feiern jeweils den vierten Sieg in Serie. Bayern setzt sich auf Schalke durch und im Tabellenkeller setzen derweil Hertha BSC sowie der VfL Bochum Ausrufezeichen. Der Bundesliga-Samstag im Überblick. Simon Wespi und Dan Urner Aktualisiert 12.11.2022, 20.50 Uhr

Leon Goretzka (links) klatscht mit Torschütze Eric Maxim Choupo-Moting ab. Keystone

FC Schalke 04 – Bayern München 0:2 (0:1)

Bayern München hat sein letztes Spiel vor der WM-Pause standesgemäss gewonnen. Der Tabellenführer setzte sich im Abendspiel 2:0 beim Tabellenletzten FC Schalke 04 durch. Für die Bayern trafen auf Schalke Serge Gnabry in der 38. Minute und Eric Maxim Choupo-Moting in der 52. Minute. Damit befindet sich der Kameruner Choupo-Moting, der erneut ins Schwarze traf, zehn Tage vor dem WM-Gruppenspiel gegen die Schweiz in beeindruckender Form.

Bayer Leverkusen – VfB Stuttgart 2:0 (1:0)

Bayer Leverkusen befreit sich im Eiltempo aus dem Tabellenkeller. Das Team von Xabi Alonso feierte gegen den VfB Stuttgart den dritten Sieg in Folge – und hat sich inzwischen ins Bundesliga-Mittelfeld vorgearbeitet. Moussa Diaby (30.) und Jonathan Tah (83.) trafen gegen die Schwaben, die im Gegensatz zur «Werkself» unweit der direkten Abstiegsränge verharren.

TSG Hoffenheim – VfL Wolfsburg 1:2 (1:1)

Im Duell zweier Mittelfeldclubs setzte sich der VfL Wolfsburg bei der TSG Hoffenheim mit 2:1 durch. Die Gastgeber dominierten die Partie in der ersten Halbzeit regelrecht, mit dem Toreschiessen tat sich die Mannschaft von André Breitenreiter jedoch schwer. Christoph Baumgartner war es, der Hoffenheim in der 42. Minute nach einem Eckball in Führung brachte. Doch der Vorsprung währte nicht lange. Noch vor dem Seitenwechsel glichen die Wölfe aus. Ozan Kabak traf ins eigene Tor. Das Team von Nico Kovac zeigte sich an diesem Samstag von einer äusserst effizienten Seite. Ridle Baku brachte Wolfsburg doch tatsächlich in Führung, obwohl die Gäste lange kein Land sahen. Am Ende trugen die formstarken Wölfe schmeichelhafte drei Punkte davon, sie feierten den vierten Sieg in Folge.

Glückliche Wolfsburger gewinnen drei Punkte in Hoffenheim. Keystone

FC Augsburg – VfL Bochum 0:1 (0:0)

Im Kampf gegen den Abstieg konnte Bochum einen wichtigen Auswärtssieg landen. Der Vorletzte der Tabelle siegte beim FC Augsburg mit 1:0. Christopher Antwi-Adjei brachte die Gäste nach einer Stunde auf die Siegerstrasse. Das Heimteam brachte sich derweil selbst um den Lohn. Mergim Berisha schoss einen Hand-Elfmeter in den Augsburger Nachthimmel. WM-Fahrer Ruben Vargas durfte ab Minute 27 mittun. Der 24-jährige Luzerner wurde für den angeschlagenen Jeffrey Gouweleeuw eingewechselt. In der 77. Minute wurde Vargas allerdings – ohne sichtbare Verletzung – wieder ausgewechselt.

Hertha BSC – 1. FC Köln 2:0 (1:0)

Hertha BSC ist ein Ausrufezeichen und ein immens wichtiger Erfolg im Kampf um den Klassenerhalt gelungen. Die Berliner waren durch den vormaligen YB-Stürmer Wilfried Kanga (9.) früh in Front gegangen, ehe Marco Richter (54.) nach dem Seitenwechsel nachdoppelte. Für die Hertha war es erst der zweite Saisonsieg. Köln dagegen wartet nunmehr bereits seit vier Spielen auf einen Vollerfolg.

Wilfried Kanga (Mitte) ebnete der Berliner Hertha den Weg. Keystone

Werder Bremen – RB Leipzig 1:2 (0:1)

André Silva (13.) und Xaver Schlager (71.) bescherten RB Leipzig den Auswärtssieg bei Werder Bremen – und sorgten mit ihren Treffern für den vierten Dreier in Serie. Dem Aufsteiger verhalf auch ein feines Tor durch Pascal Gross (56.) nicht zum Punktgewinn. Leipzig beendet das Kalenderjahr 2022 auf einem Champions-League-Rang.