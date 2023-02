Bundesliga Mainz auch ohne Widmer in fastnächtlicher Feierlaune – Sommer im Bayern-Tor unbezwungen Vincenzo Grifo sorgt gegen Stuttgart mit zwei Elfmeter-Treffern für Furore – Sommer im Bayern-Tor bleibt unbezwungen und Mainz gewinnt auch ohne Captain Silvan Widmer. Das waren die Nachmittagsspiele der Bundesliga. Leandro De Mori 11.02.2023, 17.27 Uhr

Jae-sung Lee traf doppelt für Mainz. Hasan Bratic / dpa

Mainz – Augsburg 3:1 (2:1)

In fastnächtlicher Feierlaune zeigten sich die Mainzer im Heimspiel gegen Augsburg. Für die Nullfünfer, die aufgrund einer Oberschenkelverletzung weiterhin auf ihren Schweizer Captain Silvan Widmer verzichten mussten, traf der Südkoreaner Jae-sung Lee (21., 52.) zwei Mal. Karim Onisiwo (24.) erzielte den dritten Mainzer Treffer. Für den zwischenzeitlichen Anschluss sorgte Ermedin Demirovic (28.) vom Elfmeterpunkt aus. Auch die Gäste aus Augsburg mussten ihrerseits auf einen Schweizer verzichten: Ruben Vargas fehlte weiterhin aufgrund eines Membran-Einrisses am Schien- und Wadenbein.

Bayern – Bochum 3:0 (1:0)

Die Partie zwischen Bayern München und dem VfL Bochum glich einem Freundschaftsspiel. Die Bayern agierten zwar stets dominant, brauchten aber einen individuellen Fehler in der Bochum-Abwehr, um in Führung zu gehen. Bochum-Aussenverteidiger Saidy Janko spielte einen schwachen Pass in Richtung Torhüter Manuel Riemann, der von Thomas Müller (41.) abgefangen wurde und zum Tor führte. Coman (64.) erhöhte kurz nach seiner Einwechslung, Serge Gnabry (72.) setzte vom Elfmeterpunkt aus den Schlusspunkt. Yann Sommer im Tor des Rekordmeisters erlebte einen ruhigen Nachmittag.

Freiburg – Stuttgart 2:1 (0:1)

Zwei Elfmeter-Tore brachten der Elf von Christian Streich den Sieg. Im Südwest-Duell zwischen Freiburg und Stuttgart griffen die Gäste früh an und gingen folglich durch Chris Führich (30.) in Führung. Die Freiburger Antwort folgte nach einer gespielten Stunde durch Vincenzo Grifo, der vom Penalty-Punkt aus zum Ausgleich traf. Fünf Minuten vor Spielende bekamen die Freiburger erneut einen Elfmeter zugesprochen, den Grifo mit einem satten Schuss ins rechte obere Eck zum Sieg verwandelte.

Vincenzo Grifo traf für Freiburg zwei Mal vom Elfmeter-Punkt aus. Tom Weller / AP

Hoffenheim – Leverkusen 0:3 (0:1)

In Sinsheim waren die Rolle des Jägers und des Gejagten bereits nach wenigen Minuten verteilt. Leverkusen ging durch Robert Andrich (6.) früh in Führung und stand in der Folge defensiv stark. Und weil Moussa Diaby (46.) gleich nach dem Seitenwechsel die Führung ausbaute, waren die Hoffenheimer gezwungen, Räume zu öffnen. Adam Hlozek (56.) profitierte davon und traf zum dritten Tor für die Werkself. Den einzigen Treffer für das Heimteam schoss Stanley N’Soki (77.)

Bremen – Dortmund (Kobel) 0:2 (0:0)

Die Dortmunder bleiben den Bayern auf den Fersen. Gregor Kobel hielt das Tor der Dortmunder am Samstagnachmittag sauber. Und weil Jamie Bynoe-Gittens (67.) und Julian Brandt (84.) für Tore sorgten, sicherte sich Dortmund den Auswärtssieg und bleibt in der Tabelle weiterhin drei Punkte hinter München.