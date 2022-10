Bundesliga: Widmer trifft bei 2:6-Klatsche gegen Bayern München

Bundesliga Widmer trifft bei Klatsche gegen Bayern – Vargas fällt verletzt aus Der FC Bayern München klettert nach einem 6:2-Sieg gegen Mainz vorübergehend an die Spitze. Mainz-Captain Silvan Widmer lässt sich dabei immerhin in die Torschützenliste eintragen. Der Bundesliga-Samstag in der Übersicht. Gabriel Vilares und Tobia Gazzotto 29.10.2022, 17.48 Uhr

Kann den klaren Triumph der Münchner trotz Tor nicht verhindern: Mainz-Captain Silvan Widmer. Keystone

Bayern München - Mainz 05 6:2 (3:1)

Der FC Bayern München stürmt mindestens bis am Sonntagnachmittag an die Tabellenspitze der Bundesliga. Bereits früh lenkte Serge Gnabry (5.) mit dem Führungstor den deutschen Rekordmeister in die entsprechenden Bahnen. Mit einem Schuss von der Strafraumkante ins linke untere Eck erhöhte Jamal Musiala (28.). Die Mainzer, die sich durchaus ansehnlich am Spielgeschehen beteiligten, beklagten in der 32. Minute doppelt Aluminium-Pech. Zunächst scheiterte Jonathan Burkardt an der Latte, ehe Lee Jae-sung den Nachschuss an den Pfosten setzte. Sadio Mané sah seinen schwach getretenen Strafstoss (43.) von Mainz-Goalie Zentner pariert, war mit dem Nachschuss aber treffsicher – 3:0. Die Gäste verkürzten noch vor dem Pausentee dank Captain Silvan Widmer. Der Nati-Verteidiger war nach einem verschossenen Elfmeter von Teamkollege Burkardt mit einem Kopfball bei der anschliessenden Ecke erfolgreich. Im zweiten Durchgang liess Bayern nichts mehr anbrennen. Leon Goretzka (58.), der Joker Mathys Tel (79.) und Eric Maxim Choupo-Moting (86.) liessen sich in die Torschützenliste eintragen. Mehr als Resultatkosmetik konnte Marcus Ingvartsen (82.) mit dem zwischenzeitlichen 2:5 nicht mehr betreiben. Union Berlin kann am Sonntag im Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach (15.30 Uhr) die Leaderposition wieder zurückerobern.

RB Leipzig - Bayer Leverkusen 2:0 (1:0)

Die Werkself kommt auch unter der Führung von Xabi Alonso nicht so richtig in Fahrt. Die Leverkusener unterliegen RB Leipzig mit 0:2 und stehen nun in der Tabelle auf dem Relegationsplatz.

Zu Beginn der Affiche begegneten sich die beiden Mannschaften sehr zurückhaltend, keiner wollte zu viel riskieren. Christopher Nkunku (32.) war es dann, der das Skore der Partie eröffnete. Nach einem Freistoss kam der Franzose frei zum Kopfball und nickte zum 1:0 ein. Eine Reaktion der Gäste aus Leverkusen blieb aus. Auch im zweiten Umgang liess die Werkself Torgefährlichkeit vermissen. Timo Werner sorgte in der 83. Minute mit seinem Treffer für den 2:0-Schlussstand.

VfB Stuttgart - Augsburg 2:1 (1:1)

Emotionen pur in der Mercedes-Benz-Arena in Stuttgart. Der VfB Stuttgart sichert sich mit einem Treffer in der Nachspielzeit drei wichtige Punkte im Abstiegskampf. Aus Stuttgarter-Sicht startete die Partie gegen Augsburg äusserst suboptimal. Bereits in der vierten Spielminute brachte Florian Niederlechner seine Augsburger in Führung. Die Stuttgarter-Verteidigung gab dabei nicht die beste Figur ab, Niederlechner tanzte seine Gegenspieler regelrecht aus. Rund zehn Minuten später gelang den Stuttgarter aus dem Nichts der Ausgleich. Nach einer Flanke von Borna Sosa köpfte der völlig frei stehende Serhou Guirassy (15.) zum Ausgleich. Auch die Defensivabteilung des FC Augsburg zeigte sich hier nicht von der besten Seite. Nach dem Ausgleich kippte die Partie immer mehr in die Richtung der Gastgeber, das Tor liess aber auf sich warten. Erst in der 91. Minute erlöste Waldemar Anton die Stuttgarter Fans und versetzte die Fans in Ekstase. Für die Augsburger war es eine bittere Partie, insbesondere für den Schweizer Ruben Vargas, der ausgerechnet in seinem 100. Bundesliga-Spiel verletzt ausgewechselt wurde. Nachdem er mit einem Mitspieler zusammenprallte waren die Schmerzen im Fuss zu gross, sodass Vargas den Platz bereits in der 25. Minute verlassen musste.

VfL Wolfsburg - VfL Bochum 4:0 (2:0)

Wolfsburg gelingt ein Befreiungsschlag. Die Niedersachsen finden dank eines ungefährdeten 4:0-Triumphs über Bochum wieder den Anschluss an das Bundesliga-Mittelfeld. Obwohl die Bochumer zuletzt siegreich gegen den Spitzenreiter Union Berlin (2:1) in der Meisterschaft und im DFB-Pokal waren, legte der Tabellenvorletzte einen blutleeren Auftritt hin. Der doppelte Felix Nmecha (27., 58.), Ridle Baku (35.) und Jonas Wind (80.) sorgten für klare Verhältnisse.