Bundesliga: Silvan Widmer trifft für Mainz, Union gewinnt Derby

Bundesliga Widmer trifft bei Mainz-Sieg – Fischers Union rückt nach Derby-Sieg Bayern auf die Pelle Im Berliner Derby setzt sich am Samstagnachmittag Union gegen Hertha durch. Ausserdem traf Silvan Widmer bei Mainz' 5:2-Sieg gegen Bochum. Und Bayern München wartet weiter auf einen Sieg. Das sind die Bundesliga-Geschichten vom Samstag. Leandro De Mori und Simon Wespi Aktualisiert 28.01.2023, 20.33 Uhr

Bayern München – Eintracht Frankfurt 1:1 1:0)

Bayern München muss nach der Winterpause weiter auf den ersten Sieg warten. Die Mannschaft mit Yann Sommer im Tor musste sich im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt mit einem 1:1-Remis begnügen. Der Rekordmeister konnte durch ein Tor von Leroy Sané (34.) zunächst in Führung gehen. Die Münchener kontrollierten die Partie über weite Strecken, verpassten aber den Sieg frühzeitig dingfest zu machen. Die Gäste aus Hessen, mit Djibril Sow in der Startelf, versuchten hin und wieder Nadelstiche zu setzen. Mit Erfolg: Randal Kolo Muani erzielte (69.) nach einem Konter den 1:1-Ausgleich. Eine Reaktion der Münchner blieb aus. Sommer wartet seit seinem Wechsel zu den Bayern weiter auf den ersten Sieg. Die Mannschaft von Julian Nagelsmann spielte zum dritten Mal in Folge nur 1:1-Unentschieden.

Hertha Berlin – Union Berlin 0:2 (0:1)

Die Elf von Urs Fischer hat im Berliner Derby die Nase vorn. Auswärts bei der Hertha gewinnen entschlossene Unioner mit 2:0. Und das Muster beim Führungstreffer ist ein bekanntes: Christopher Trimmer brachte einen Freistoss in den gegnerischen Strafraum, wo Danilho Doekhi aus kurzer Distanz einköpfelte. Oliver Christensen im Tor der Hertha blieb dabei gänzlich chancenlos. Genau auf dieselbe Art und Weise haben die Köpenicker schon vergangene Woche gegen Hoffenheim das Spiel zu ihren Gunsten gedreht.

Urs Fischer und Union Berlin siegen weiter. Clemens Bilan / EPA

Den entscheidenden Treffer schoss Paul Segui in der zweiten Spielhälfte. Erst waren es die Herthaner, die den Ball im gegnerischen Strafraum verspielten. Die Unioner schalteten daraufhin schnell um und schickten Sheraldo Becker über den linken Flügel, der den völlig frei stehenden Segui in der Strafraummitte lancierte und den Triumph dingfest machte. Damit steht Union nun punktgleich mit den Bayern an der Tabellenspitze, die Münchner haben allerdings eine Partie weniger bestritten.

Mainz – Bochum 5:2 (3:0)

Karim Onisiwo schiesst sich im Spiel gegen Bochum zum «Man of the match». Beim 5:2-Sieg der Mainzer trifft der österreichische Stürmer zum Hattrick und bereitet zwei Treffer vor. Nach 47 Sekunden bereits ging das Heimteam durch Jae-Sung Lee in Führung. In der 18. Spielminute war es dann Captain Silvan Widmer, der bis in die gegnerische Strafraummitte vordrang und einen freiliegenden Ball zum 2:0 einschob. Zehn Minuten später erkämpften sich die Mainzer den Ball im Mittelfeld, schalteten schnell um und lancierten Karim Onisiwo, der auf 3:0 erhöhte.

Silvan Widmer traf zum zwischenzeitlichen 2:0. Torsten Silz / dpa

Die effizienten Mainzer liessen aber auch im zweiten Umgang nicht locker. 58 Minuten waren gespielt, ehe Onisiwo nach einem erneut perfekt gespielten Konter nachdoppelte. Vier Tore brauchten die Bochumer, ehe sie im Spiel ankamen. Zwar trafen Pierre Kunde (70.) und Erhan Masovic (72.) in kürzester Zeit zum 2:4, Onisiwo (87.) machte aber alle Aufholjagd-Träume mit seinem dritten Treffer des Nachmittags zunichte. Es ist der erste Sieg in der Bundesliga für Mainz seit Ende Oktober 2022.

Hoffenheim – Mönchengladbach 1:4 (0:2)

Borussia Mönchengladbach kommt auswärts bei der TSG Hoffenheim zu einem 4:1-Sieg. Zwei Mal war es Jonas Hofmann, der in der ersten Halbzeit auf 2:0 stellte. Der Stürmer netzte erst nach zwölf Minuten nach einem Konter ein, eingeleitet durch Lars Stindl und Christoph Kramer. In der 37. Minute ging erneut ein Konter über Stindl aus, worauf Hofmann erst den Ball verlor, den Abpraller aber schliesslich verwandelte.

Lange sah es danach aus, dass die Fohlenelf um Jonas Omlin und Nico Elvedi die lockere 2:0-Führung ins Ziel bringen wird. Allerdings liess Ihlas Bebou die Hoffenheimer noch einmal hoffen, als er in der 80. Minute den Ball über die Linie stocherte. Was folgte, waren zehn starke Minuten von Gladbach. Es waren Lars Stindl (83.) und kurz darauf Hannes Wolf (89.), die den Gladbacher den Sieg sicherten.

Freiburg – Augsburg 3:1 (2:1)

In Abwesenheit des verletzten Ruben Vargas musste sich der FC Augsburg auswärts beim SC Freiburg mit 1:3 geschlagen geben. Michael Gregoritsch brachte die Breisgauer nach 13 Minuten in Führung. Mergim Berisha sorgte für den FCA vom Elfmeterpunkt (29.) für den zwischenzeitlichen Ausgleich. Doch die Freiburger reagierten prompt. Keine Minute später führte das Heimteam wieder. Lucas Höler legte für den Sportclub wieder vor. In den Schlussminuten (85.) erhöhte Philipp Lienhart schliesslich auf 3:1. Die Freiburger behaupten sich mit diesem «Dreier» weiterhin in den Top 4 der Bundesliga.

Bremen – Wolfsburg 2:0 (1:0)

Was wäre Bremen ohne Niclas Füllkrug? Der 29-jährige Nationalspieler schnürte für Werder im Heimspiel gegen Wolfsburg einen Doppelpack. Zuerst traf Füllkrug in Halbzeit eins vom Elfmeterpunkt (24.), nach 77 Spielminuten sorgte der Stürmer mit dem 2:0 für die Vorentscheidung. Der Treffer (90.) zum 1:2 von Kevin Paredes für den VfL kam zu spät. Bremen feiert damit nach den beiden Pleiten gegen Köln (1:7) und Union Berlin (1:2) den ersten Sieg nach der Winterpause.

Die Tabelle