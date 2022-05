Challenge League: Schaffhausen feiert 5:2-Sieg in Thun

Challenge League Spannung pur: Aarau steigt punktgleich ins Direktduell gegen Schaffhausen Das Rennen um den Aufstieg in die Super League spitzt sich weiter zu. Nach der 34. Runde der Challenge League liegen Aarau und Schaffhausen punktgleich an der Tabellenspitze. Die Schaffhauser liessen im Auswärtsspiel beim FC Thun drei wichtige Punkte folgen. Simon Wespi 10.05.2022, 21.33 Uhr

Joaquin Ardaiz (rechts) schnürte gegen Thun einen Doppelpack. Mit dem Sieg bringt sich Schaffhausen nun gegen Aarau optimal in Stellung. Keystone

Gross war der Jubel am Montagabend im Brügglifeld nach dem Last-Minute-Sieg in der Nachspielzeit gegen Stade Lausanne. Nicht minder gross war die Schaffhauser Freude am Dienstagabend nach Schlusspfiff. Die Munostädter siegten in Thun gleich 5:2 und feierten drei eminent wichtige Punkte im Aufstiegskampf. Für den FC Winterthur, der am Montag gegen Wil (1:1) federn liess, dürfte der direkte Aufstieg kaum noch möglich sein. Die Zürcher liegen zwei Spiele vor Schluss drei Punkte hinter dem Leader-Duo.

Die Partie begann zunächst ganz nach dem Geschmack der Aarauer. Thun ging nach 20 Minuten in Führung. Doch die Equipe von Trainer Martin Andermatt reagierte postwendend und zeigte sich äusserst effizient. Ein Doppelpack zum 4:1 durch Joaquin Ardaiz führte nach 52 Minuten die Vorentscheidung herbei. Schaffhausen gab sich somit keine Blösse, die FCA-Hoffnungen auf einen Ausrutscher der Nordostschweizer wurden zu Nichte gemacht.

Tordifferenz spricht für Schaffhausen

Nun kommt es am Samstag in Schaffhausen zum heissen Direktduell. Die Ausgangslage präsentiert sich vor den letzten beiden Partien brisant. Gewinnt Aarau in Schaffhausen ist der erstmalige Aufstieg in die Super League zum Greifen nah. Spielt die Keller-Truppe Remis, so benötigt sie eine Woche später im heimischen Brügglifeld wohl drei Punkte gegen Vaduz. Dazu ein Sieg mit vielen Toren, denn aus dem Spitzentrio weist Aarau (-4) das schlechteste Torverhältnis auf. Dennoch reisen die Aarauer mit viel Zuversicht nach Schaffhausen, die Promotion in die Super League haben sie in den eigenen Händen.