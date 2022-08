Das sind die Gruppen der Champions League 2022/23

Champions-League-Auslosung Haaland und Lewandowski treffen auf ihre Ex-Vereine: Das sind die Gruppen der Champions-League-Saison 2022/23 Am Donnerstagabend wurden in Istanbul die Gruppen für die kommende Champions-League-Saison ausgelost. Dabei kommt es zwei Mal zu einem Wiedersehen der besonderen Art. Leandro De Mori Aktualisiert 25.08.2022, 19.00 Uhr

Wer stemmt am Ende der Saison die Champions-League-Trophäe in die Höhe? Sedat Suna / EPA

Am Donnerstagabend wurden in Istanbul die Gruppen für die kommende Champions-League-Saison ausgelöst. Im Atatürk-Olympiastadion der türkischen Metropole wird am 10. Juni 2023 auch das Endspiel der Königsklasse stattfinden. Der Final wurde 2005 bereits in Istanbul ausgetragen. Damals gelang dem FC Liverpool die spektakuläre Aufholjagd mit anschliessendem Sieg im Elfmeterschiessen nach einem 0:3-Rückstand zur Pause gegen den AC Mailand. Für viel Spektakel dürften auch die kommenden Gruppenspiele sorgen. Eine Übersicht:

Gruppe A Ajax Amsterdam (NED)

FC Liverpool (ENG)

FC Napoli (ITA)

Glasgow Rangers (SCO)

Gruppe B FC Porto (POR)

Atletico Madrid (ESP)

Bayer Leverkusen (GER)

Club Brügge (BEL)

Gruppe C Bayern München (GER)

FC Barcelona (ESP)

Inter Mailand (ITA)

Viktoria Pilsen (CZE)

Gruppe D Eintracht Frankfurt (GER)

Tottenham Hotspur (ENG)

Sporting Lissabon (POR)

Olympique Marseille (FRA)

Gruppe E AC Mailand (ITA)

Chelsea FC (ENG)

FC Salzburg (AUT)

Dinamo Zagreb (CRO)

Gruppe F Real Madrid (ESP)

RB Leipzig (GER)

Schachtar Donezk (UKR)

Celtic Glasgow (SCO)

Gruppe G Manchester City (ENG)

FC Sevilla (ESP)

Borussia Dortmund (GER)

FC Kopenhagen (DEN)

Gruppe H Paris Saint-Germain (FRA)

Juventus Turin (ITA)

Benfica Lissabon (POR)

Maccabi Haifa (ISR)

Vor allem die Gruppe C dürfte die Herzen der Fussballfanatiker höherschlagen lassen. Besetzt mit Bayern München, Barcelona, Inter Mailand und Viktoria Pilsen lässt die Zusammensetzung keine Wünsche übrig. Der deutsche Rekordmeister schloss die letztjährige Gruppenphase als treffsicherste Mannschaft mit 22 Treffern ab, damals jedoch noch mit Stürmerstar Robert Lewandowski in der Startelf. Dieser hat im Sommer allerdings gewechselt und läuft seither für den FC Barcelona auf. Nun kommt es wenige Wochen später bereits zum Wiedersehen mit seinem Ex-Verein – die Torszenen sind in dieser Partie also so gut wie vorprogrammiert.

Doch auch der italienische Vizemeister Inter Mailand wird ein ernsthaftes Wörtchen um den Einzug in die K.O.-Phase mitzureden haben. Das Sturmduo um Lautaro Martinez und Romelu Lukaku schoss die Mailänder in der Saison 2020/21 zum italienischen Meistertitel. Nach einem Jahr bei Chelsea ist Lukaku jetzt wieder zurück in Italien und sorgt zusammen mit seinem argentinischen Sturmpartner erneut für viel Torgefahr.

Ebenfalls aus der Bundesliga verabschiedet hat sich in diesem Sommer das norwegische Sturmtalent Erling Haaland. Der 22-Jährige wechselte nach zwei Jahren bei Borussia Dortmund nach England zum Meister Manchester City. Mit den Citizens trifft Haaland neben Dortmund auf Sevilla und Kopenhagen.

Die Gruppenphase wird aufgrund der Ende November beginnenden Weltmeisterschaft in einem Zeitrahmen von acht Wochen ausgetragen. Der Startschuss in die neue Saison der Königsklasse fällt am 6. September.