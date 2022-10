Champions League: Barcelona und Inter mit 6-Tore-Spektakel

Champions League Barcelona und Inter teilen sich bei 6-Tore-Spektakel die Punkte – Neapel makellos in den Achtelfinal Der FC Barcelona und Inter trennen sich in einer spektakulären Partie 3:3. Mit dem vierten Sieg im vierten Spiel macht der SSC Neapel den Achtelfinal perfekt. Der Champions-League-Abend in der Übersicht. Gabriel Vilares Aktualisiert 12.10.2022, 23.16 Uhr

Robert Lewandowski schnürt für den FC Barcelona einen Doppelpack. Sein Team ist nach dem Remis nun aber auf Schützenhilfe angewiesen. Keystone

Barcelona - Inter Mailand 3:3 (1:0)

Der FC Barcelona und Inter Mailand teilen sich nach einer verrückten Schlussphase die Punkte. Zur Pause waren die Katalanen auf Kurs, um sich für die 0:1-Niederlage vom Hinspiel zu revanchieren. Ousmane Dembelé (40.) brachte die Katalanen verdient in Front, doch Inter drehte die Partie im zweiten Durchgang nach den Treffern von Nicolò Barella (50.) und Lautaro Martínez (63.). Der Ausgleich von Robert Lewandowski (82.) war nicht von langer Dauer, denn der eingewechselte Robin Gosens (87.) brachte mit seinem Treffer die Spanier vor das CL-Aus. Lewandowski sorgte mit seinem Kopfball-Tor in der Nachspielzeit für den 3:3-Endstand. Nun ist Barça auf Schützenhilfe angewiesen. Bei noch zwei ausstehenden Spielen beträgt der Rückstand auf das zweitplatzierte Inter drei Punkte.

Glasgow Rangers - Liverpool 1:7 (1:1)

In der Premier League steht der FC Liverpool derzeit mit dem enttäuschenden 10. Rang da. Bedeutend besser läuft es den Reds in der Königsklasse. Nach dem 6:1-Erfolg bei den Rangers scheint das Weiterkommen nur noch Formsache, denn auf den dritten Platz weisen die Engländer gleich sechs Punkte Vorsprung auf. Dabei misslang die Anfangsphase im Ibrox Stadium aus Sicht der Reds. Scott Arfield (17.) brachte das Heimteam in Front und versetzte das Stadion in Ekstase. Roberto Firmino drehte für die Gäste mit einem Doppelpack (24., 55.) die Partie. Danach war die Gegenwehr der Rangers gebrochen. Darwin Núñez (66.), Mohamed Salah (76., 80., 81.) und Harvey Elliott (87.) sorgten für klare Verhältnisse.

Neapel - Ajax Amsterdam 4:2 (2:0)

Der SSC Neapel bleibt auch am vierten Spieltag makellos und sichert sich den vorzeitigen Achtelfinal-Einzug. Die Süditaliener setzten sich zu Hause gegen Ajax Amsterdam mit 4:2 durch. Im Hinspiel vor einer Woche mussten die Niederländer noch mit einer 1:6-Klatsche vom Feld. Nun zeigten sie sich verbessert. Es war dennoch das eiskalte Heimteam, das bereits nach 16 Minuten mit zwei Längen Vorsprung führte. Hirving Lozano (4.) vollendete nach einer herrlichen Kombination per Kopf, Giacomo Raspadori (16.) liess dem Ajax-Keeper mit einem satten Schuss aus 16 Metern keine Chance. Die Gäste belohnten sich für die leichten Feldvorteile mit dem Anschlusstreffer durch Davy Klaassen (49.). Chwitscha Kwarazchelia (62.) erhöhte per Elfmeter, ehe Steven Bergwijn (83.) nach einem streng gepfiffenen Penalty ebenfalls erfolgreich war. Die Hoffnungen erstickte Victor Osimhen (90.) im Keim, als er nach einem Fehlpass in der Ajax-Abwehr hellwach war und profitierte.

Der SSC Neapel steht im Achtelfinal der Champions League. Die Süditaliener bezwingen Ajax mit 4:2. Cesare Abbate / EPA

Atlético Madrid - Brügge 0:0

Der FC Brügge überrascht weiterhin und bleibt auch in der vierten Partie der CL-Kampagne ungeschlagen. Das wird mit dem erstmaligen Einzug in die K.o.-Phase der Vereinsgeschichte belohnt. Obwohl die Belgier ab der 82. Minute nach einer Gelb-Roten-Karte an Kamal Sowah in Unterzahl agieren mussten, konnten sie den Madrilenen einen Punkt abringen. Trotz klarer Überlegenheit konnten die Spanier den Ball nicht im Tor unterbringen.

Die weiteren Partien am Mittwochabend Viktoria Pilsen - Bayern München 2:4 (0:4) Torschützen: 0:1 Mané 10', 0:2 Müller 14', 0:3 Goretzka 25', 0:4 Goretzka 35', 1:4 Vlkanova 62', 2:4 Kliment 75'.

Torschützen: 0:1 Mané 10', 0:2 Müller 14', 0:3 Goretzka 25', 0:4 Goretzka 35', 1:4 Vlkanova 62', 2:4 Kliment 75'. Leverkusen - Porto 0:3 (0:1) Torschützen: 0:1 Galeno 6', 0:2 Taremi (Elfmeter) 53', 0:3 Taremi (Elfmeter) 64'.

Torschützen: 0:1 Galeno 6', 0:2 Taremi (Elfmeter) 53', 0:3 Taremi (Elfmeter) 64'. Tottenham - Eintracht Frankfurt 3:2 (3:1) Torschützen: 0:1 Kamada 14', 1:1 Son 20', 2:1 Kane (Elfmeter) 28', 3:1 Son 36', 3:2 Alidou 87'.

Torschützen: 0:1 Kamada 14', 1:1 Son 20', 2:1 Kane (Elfmeter) 28', 3:1 Son 36', 3:2 Alidou 87'. Sporting - Marseille 0:2 (0:2) Torschützen: 0:1 Guendouzi (Elfmeter) 20', 0:2 Alexis Sánchez 30'.