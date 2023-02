Champions League: Bayern gewinnt bei PSG mit 1:0

Champions League Coman-Tor beschert Bayern Auswärtssieg im Gipfeltreffen in Paris Bayern München gewinnt ein weitgehend unattraktives Achtelfinal-Hinspiel gegen Paris Saint-Germain mit 1:0. Im Parallelspiel sichert sich die AC Milan einen leichten Vorteil gegen Tottenham. Dan Urner 14.02.2023, 22.59 Uhr

Die FC Bayern sicherte sich einen 1:0-Auswärtssieg im Pariser Parc des Princes. Keystone

Das als Spektakel angekündigte Gipfeltreffen verkam zur fussballerischen Magerkost – doch dem FC Bayern dürfte das herzlich egal sein. Die Münchner setzten sich im mit Spannung erwarteten Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei Paris Saint-Germain mit 1:0 durch. Und geht damit mit einem Vorsprung in das Rückspiel in der Allianz Arena in drei Wochen.