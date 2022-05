Final Champions League: Liverpool gegen Real Madrid

Luzerner Kantonalschwingfest Die beiden Platzhirsche: Sven Schurtenberger und Joel Wicki sind die Topfavoriten in Rothenburg

In dieser Saison mussten Sven Schurtenberger und Joel Wicki schon erstaunliche Niederlagen einstecken. Am Luzerner Kantonalen in Rothenburg treten sie dennoch als Topfavoriten an. Im Teilnehmerfeld sind nach diversen Absagen nur noch fünf Eidgenossen.