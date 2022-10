Champions League: Kobel pariert Penalty und hievt BVB weiter

Champions League Juventus scheitert kläglich – Kobel pariert Penalty und hievt BVB ins Achtelfinal Juventus Turin verliert das 7-Tore-Spektakel gegen Benfica und ist bereits ausgeschieden. Dem BVB läuft es hingegen dank Gregor Kobel deutlich besser. Der Champions-League-Abend in der Übersicht. Gabriel Vilares Aktualisiert 25.10.2022, 20.57 Uhr

Juventus (in den schwarzen Trikots) verpasst kläglich das Achtelfinal in der Champions League. Keystone

Benfica - Juventus 4:3 (3:1)

Ein Punkt hätte Benfica im Duell gegen Juventus für die Achtelfinal-Qualifikation gereicht, doch die Portugiesen waren beim 7-Tore-Spektakel an keinem Taktieren interessiert. Die Alte Dame hat trotz Aufholjagd das Achtelfinal kläglich verpasst, steht mit drei Zählern und dem punktgleichen Maccabi Haufa auf dem dritten Rang. Für Juve-Coach Massimiliano Allegri, der mit seiner Equipe in der Liga auf dem 8. Rang liegt, wird der Druck immer grösser. Vor dem Seitenwechsel sorgten António Silva (17.), João Mário (28. Handelfmeter) und Rafa Silva (35.) bei einem Gegentreffer durch Moise Kean (21.) für klare Verhältnisse. Rafa Silva baute den Vorsprung in der 50. Minute gar noch aus. Doch die Turiner kamen in der Schlussphase dank Arkadiusz Milik (77.) und Weston McKennie (79.) nochmals ran. Obwohl das Heimteam noch zittern musste, brachte es den Vorsprung über die Zeit.

Borussia Dortmund - Manchester City 0:0

Mit einem torlosen Remis haben sich sowohl Dortmund als auch Manchester City das Weiterkommen in die nächste Runde gesichert. Dass die Dortmunder vorzeitig das Achtelfinal-Ticket lösten, war vor allem Gregor Kobel zuzuschreiben. Der Schweizer BVB-Keeper ahnte in der 58. Minute beim Foulelfmeter von Riyad Mahrez die richtige Ecke und parierte. Beim Wiedersehen mit seinem Ex-Klub durfte Erling Haaland in der ersten Halbzeit ran, wurde für die zweite Hälfte geschont. In dieser wurde Manuel Akanji eingewechselt. Waren im ersten Durchgang noch die Dortmunder besser, die sich bei der Chancenverwertung freigiebig zeigten, drehten die Citizens danach auf. Doch das leidenschaftlich verteidigende Heimteam verdiente sich den Punkt.

Gregor Kobel avanciert mit einem gehaltenen Elfer zum BVB-Held. Keystone

RB Salzburg - Chelsea 1:2 (0:1)

Es schien so, als hätten die beiden ein Privatduell: Auf der einen Seite war der Schweizer Philipp Köhn im Gehäuse von Salzburg. Auf der anderen Seite Chelsea-Stürmer Pierre-Emerick Aubameyang. Das Resultat war immer wieder dasselbe: Mal rettete Köhn mit einer Glanztat nach einem Kopfball (26.), tauchte reaktionsschnell ab (32.) oder behielt im Eins-gegen-Eins (45.+1) die Übersicht. Also mussten es für die Londoner andere richten. Mateo Kovacic (23.) brachte die Gäste in Front, nachdem er an der Strafraumgrenze zu viel Freiheiten geniessen durfte. Nach einem schnellen Konter glich Adamu (49.) für die Salzburger aus, doch Kai Havertz (64.) schoss die Engländer mit einem Prachtstreffer ins Kreuzeck in die nächste Runde. Noah Okafor durfte bei den Hausherren bis zur 78. Minute mittun, kam zweimal zu einem guten Abschluss.

Chelsea-Stürmer Pierre-Emerick Aubameyang scheitert immer wieder am Schweizer Keeper Philipp Köhn. Keystone

Sevilla - Kopenhagen 3:0 (0:0)

Der FC Sevilla überwintert dank eines 3:0-Erfolgs über den FC Kopenhagen im internationalen Geschäft. Es dauerte allerdings bis in 61. Minute, ehe Youssef En-Nesyri das Skore für das überlegene Heimteam eröffnen konnte. Für die weiteren Treffer in den Schlussminuten sorgten Isco (88.) und Gonzalo Montiel (90.+2.). Der dänische Abwehrspieler Dawit Chotscholawa wurde in der fünften Minute der Nachspielzeit nach einem groben Foulspiel noch des Feldes verwiesen.

Die weiteren Partien am Dienstagabend RB Leipzig - Real Madrid 3:2 (2:1) Torschützen: 1:0 Gvardiol 13', 2:0 Nkunku 18', Vinícius Júnior 44', 3:1 Werner 81', 3:2 Rodrygo (Elfmeter) 90'+3.

Torschützen: 1:0 Gvardiol 13', 2:0 Nkunku 18', Vinícius Júnior 44', 3:1 Werner 81', 3:2 Rodrygo (Elfmeter) 90'+3. Paris Saint-Germain - Maccabi Haifa 7:2 (4:1) Torschützen: 1:0 Messi 19', 2:0 Mbappé 32', 3:0 Neymar 35', 3:1 Seck 38', 4:1 Messi 45', 4:2 Seck 50', 5:2 Mbappé 64', 6:2 Goldberg (Eigentor) 67', 7:2 Soler 84'.

Torschützen: 1:0 Messi 19', 2:0 Mbappé 32', 3:0 Neymar 35', 3:1 Seck 38', 4:1 Messi 45', 4:2 Seck 50', 5:2 Mbappé 64', 6:2 Goldberg (Eigentor) 67', 7:2 Soler 84'. Dinamo Zagreb - AC Mailand 0:4 (0:1) Torschützen: 0:1 Gabbia 39', 0:2 Rafael Leão 50', 0:3 Giroud (Elfmeter) 59', 0:4 Ljubicic (Eigentor) 69'.

Torschützen: 0:1 Gabbia 39', 0:2 Rafael Leão 50', 0:3 Giroud (Elfmeter) 59', 0:4 Ljubicic (Eigentor) 69'. Celtic Glasgow - Schachtar Donezk 1:1 (1:0) Torschützen: 1:0 Giakoumakis 34', 1:1 Mudryk 58'.