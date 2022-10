Champions League: City schiesst ohne Haaland keine Tore

Champions League Kein Haaland, keine Tore: Dezimiertes City kommt in Kopenhagen nicht über ein Remis hinaus Manchester City muss sich in Kopenhagen ohne ihren Überflieger Erling Haaland mit einem torlosen Remis begnügen. Für Juventus rückt der Achtelfinal derweil in weite Ferne. Der Champions-League-Abend in der Übersicht. Gabriel Vilares 11.10.2022, 21.07 Uhr

City-Mittelfeldspieler Sergio Gómez (Nr. 21) muss in der 30. Minute nach einer Notbremse vom Platz. Keystone

Kopenhagen - Manchester City 0:0

Erstmals in dieser Saison musste City-Stürmer Erling Haaland auf der Bank Platz nehmen. In allen 13 Pflichtspielen der Citizens stand er bis anhin von Beginn weg auf dem Platz, erzielte unglaubliche 20 Treffer. Der 22-jährige Norweger wurde auch nicht eingewechselt – und ohne Haaland fielen auch keine Tore. Dabei hätten die Gäste genug Chancen dafür gehabt. Rodrigo brachte die Gäste in der 11. Minute sehenswert per Dropkick vermeintlich in Führung. Nach Intervention des VAR wurde der Treffer aufgrund eines Handspiels von Riyad Mahrez jedoch annulliert. Dieser Mahrez durfte nur wenig später (25.) zu einem Elfmeter anlaufen – den er verschoss. Fünf Minuten später musste City-Mittelfeldspieler Sergio Gómez nach einer Notbremse vom Platz. Im zweiten Durchgang flachte die Partie etwas ab und die Teams begnügten sich mit der Punkteteilung. Nati-Verteidiger Manuel Akanji spielte durch und zeigte eine souveräne Leistung. Der 27-Jährige erlebte in der 76. Minute einen kurzen Schreckmoment, als er bei einem Kopfballduell unglücklich mit der Schulter landete. Nach kurzer Pflege ging er für den Schweizer weiter.

Maccabi Haifa - Juventus Turin 2:0 (2:0)

Der Achtelfinal rückt für Juventus Turin in weite Ferne. Der italienische Rekordmeister hat in Haifa eine überraschende 0:2-Niederlage kassiert und steht nach vier Spieltagen lediglich mit drei Zählern da. Die bis dahin noch punktelosen Israelis gingen in der 7. Minute bereits in Führung: Omer Atzili verwertete eine Flanke mit dem Rücken. Die Gäste waren in der Folge völlig von der Rolle. Die Verunsicherung nützte Atzili (42.) zum völlig verdienten 2:0 aus. Auch in der 2. Hälfte liessen die Italiener die nötige Kreativität vermissen. Treffer fielen keine mehr.

Juventus (in den pinken Trikots) isst in Haifa hartes Brot. Keystone

