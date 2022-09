Eine Übersicht der Champions League Spiele vom Mittwoch

Champions League Kompakt Napoli deklassiert Liverpool mit 4:1 – Barcelona und Bayern gewinnen klar Am Mittwochabend standen die ersten Partien der Gruppen A, B, C und D auf dem Spielplan der Champions League. Hier finden Sie eine Übersicht über die Highlights der Spiele und die Resultate. Leandro De Mori und Tobia Gazzotto 07.09.2022, 22.58 Uhr

Ajax Amsterdam - Glasgow Rangers 4:0 (3:0)

Ajax Amsterdam gelingt in der Gruppe A ein Auftakt nach Mass. Gegen den Vizemeister der schottischen Liga gewinnen die Niederländer gleich mit 4:0. Dabei reichte Ajax eine viertelstündige Druckphase im ersten Umgang, um auf die Siegesstrasse einzubiegen. Edson Alvarez (17.) eröffnete den Skore mit einem Kopfballtor, Steven Berghuis (32.) und Mohammed Kudus (33.) erhöhten wenige Minuten später auf 3:0. Ausserdem kam Neuzugang Steven Bergwijn zu seinem ersten Treffer auf europäischer Ebene. Der 24-Jährige traf zehn Minuten vor dem Schlusspfiff, musste danach aber verletzt ausgewechselt werden.

Napoli - Liverpool 4:1 (3:0)

Napoli gewinnt gegen Liverpool mit 4:1. Die Italiener starteten gegen den englischen Vizemeister furios in die Partie und überrumpelten die Elf vom deutschen Übungsleiter Jürgen Klopp regelrecht. Nach fünf Minuten verwandelte Piotr Zielinski einen Elfmeter zur Führung, dem ein Handspiel von Liverpool-Captain James Milner vorausging. Dass es nicht bereits nach einer Viertelstunde 2:0 für das Heimteam stand, verdankten die Engländer ihrem Keeper Alisson. Der Brasilianer parierte den zweiten Napoli-Elfer, der wegen eines Fouls von Virgil van Dijk an Victor Osimhen gepfiffen wurde. Weil Napoli aber weiter aufs gegnerische Tor presste, fielen vor dem Pausenpfiff noch die Treffer zwei und drei. Erst spielte André-Frank Zambo Anguissa einen Doppelpass mit Zielinski und schob zum 2:0 ein, wenig später vollendete Giovanni Simeone einen perfekt ausgespielten Angriff zum 3:0.

Auch nach dem Seitenwechsel dominierte Napoli weiter. Nur zwei Minuten brauchte Zielinski, ehe er zum zwischenzeitlichen 4:0 traf. Allerdings zeigte Liverpool nun endlich eine Reaktion und kam durch den Anschlusstreffer von Luis Diaz (49.) zum 1:4. Die Napoli-Defensive war aber zu stark, als dass Liverpool noch einmal richtig gefährlich werden konnte.

Piotr Zielinski traf vom Elfmeterpunkt zur Führung für Napoli. Cesare Abbate / EPA

FC Brügge - Bayer Leverkusen 1:0 (1:0)

Bayer Leverkusen verliert sein Auswärtsspiel bei Club Brügge mit 0:1. Die Mannschaft des Schweizer Trainers Gerardo Seoane bekundete vor allem zu Beginn der Partie grosse Mühe und fand nicht ins Spiel. Brügge hingegen zeigte sich abgeklärt und kam noch vor der Pause durch Loubadhe Abakar Sylla (42.) zum verdienten Führungstreffer. Die Rheinländer fanden im zweiten Umgang zurück in die Partie und kamen durch Patrik Schick (75.) gar zum Ausgleich, der aber wegen einer Abseitsposition wieder aberkannt wurde. Trotz der Leistungssteigerung reichte es Leverkusen in der Folge nicht zum Ausgleich.

Das weitere Resultat der Gruppe B:

Atletico Madrid - FC Porto 2:1 (0:0)

Inter Mailand - Bayern München 0:2 (0:1)

Bayern München entscheidet das Topspiel im San Siro mit 2:0 für sich. Die Bayern setzten die Inter Verteidigung gleich von Beginn an unter Druck. Somit dauerte es nur 25 Minuten, bis André Onana erstmals hinter sich greifen musste. Nach einem perfekt getimten hohen Zuspiel Kimmichs nahm Leroy Sané den Ball im vollen Lauf an, umkurvte den Mailänder Torhüter und schob zum 1:0 ein. Der 26-Jährige brillierte auch in der zweiten Halbzeit. Sané und Coman kombinierten sich in der 66. Minute mit einem doppelten Doppelpass durch die Inter-Verteidigung, den darauffolgenden Querpass versuchte Danilo D'Ambrosio zu klären, traf dabei aber nur ins eigene Netz. Eine Reaktion der Inter-Akteure auf den 0:2 Rückstand blieb aus.

Die Bayern um Leroy Sané sind eine Nummer zu gross für Inter. Luca Bruno / AP

Das weitere Resultat der Gruppe C:

FC Barcelona - Viktoria Pilsen 5:1 (3:1)

Eintracht Frankfurt - Sporting Lissabon 0:3 (0:0)

Der amtierende Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt muss im ersten Champions League Spiel der Saison eine 0:3 Heimniederlage gegen Sporting Lissabon einstecken. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit traf Marcus Edwards mit etwas Glück in der 65. Minute zum 1:0. Danach machten es die Portugiesen abgezockt, kurz später erhöhte Trincao auf 2:0 (67.) und machte den Doppelschlag perfekt. Für die Entscheidung der Partie sorgte Nuno Santos, (82.) der einen perfekt ausgeführten Konter zum 3:0 vollendete. Der Schweizer Djibril Sow spielte für die Frankfurter 90 Minuten durch.

Das weitere Resultat der Gruppe D:

Tottenham Hotspur - Olympique Marseille 2:0 (0:0)