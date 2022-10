Champions League Okafor schiesst Salzburg zum Sieg – Drmic steht bei seinem Tor im Abseits Red Bull Salzburg feiert seinen ersten Vollerfolg der laufenden Champions-League-Gruppenphase – einem Treffer des Schweizers Noah Okafor sei Dank. RB Leipzig setzt sich derweil gegen Celtic Glasgow durch. Der Mittwochabend in der «Königsklasse» in der Übersicht. 05.10.2022, 20.41 Uhr

Noah Okafor (links) nahm beim 1:0-Heimsieg von Salzburg über Zagreb eine Hauptrolle ein. Keystone

Gruppe F: Red Bull Salzburg – Dinamo Zagreb 1:0

Wenig Tore, wenig Highlights – das Aufeinandertreffen von Red Bull Salzburg und Dinamo Zagreb hat sich am frühen Mittwochabend, mit Ausnahme der Schlussphase, als zähe Angelegenheit entpuppt. Zumindest war die Szene des Abends einem Schweizer vorbehalten: Noah Okafor verwandelte in der 71. Minute den entscheidenden Foulpenalty. Für den bei Salzburg unter Vertrag stehenden Basler Stürmer war es bereits der dritte Saisontreffer in der Champions League. Mit Josip Drmic hätte ein weiterer Schweizer in der Partie ein zweites Glanzlicht setzen können, doch der eingewechselte Gäste-Angreifer scheiterte in der Schlussphase an Goalie Philipp Köhn – einem Schweizer notabene. In der Nachspielzeit traf Drmic dann tatsächlich, doch der 30-Jährige knapp im Abseits. Wenig später war der erste Salzburger Sieg in der Gruppenphase dann besiegelt.