Champions League: Milan im Achtelfinal,Zakaria trifft für Chelsea

Champions League Okafor und Köhn verpassen Achtelfinal – Zakaria trifft bei Chelsea-Debüt Die beiden verbliebenen Achtelfinal-Tickets der Champions-League haben sich RB Leipzig und die AC Milan gesichert. Gabriel Vilares 02.11.2022, 22.54 Uhr

Noah Okafor und seine Salzburger müssen mit der Europa League vorlieb nehmen. Keystone

Die AC Milan beendet eine achtjährige Durststrecke. Zuletzt erreichten die Mailänder 2014 das Achtelfinal. In einer unterhaltsamen und temporeichen Partie setzen sich die Italiener mit 4:0 gegen Salzburg durch. Die Österreicher, mit den beiden Schweizern Philipp Köhn und Noah Okafor, liessen vor allem im ersten Durchgang einige hochkarätige Chancen aus. Doppeltorschütze Olivier Giroud (14., 57.), Rade Krunic (46.) und Junior Messias (90.+1) machten es beim Heimteam besser. Die Salzburger beenden die Kampagne auf Rang drei und überwintern damit wenigstens in der Europa League.

Erfreulicher verlief der Mittwochabend hingegen für einen anderen Nati-Spieler: Denis Zakaria kam beim bereits qualifizierten FC Chelsea zu seinem Debüt. Beim 2:1-Heimtriumph gegen Dinamo Zagreb zeigte sich der 25-jährige Genfer zudem das zweite Tor (30.) der Londoner verantwortlich. Bitter: Zakaria musste in der 71. Minute scheinbar mit muskulären Problemen ausgewechselt werden.

Perfekter Einstand: Denis Zakaria trifft zum 2:1-Schlussresultat. Keystone

Rekord für Ancelotti

In der Gruppe F hat RB Leipzig dank eines überlegenen 4:0-Erfolgs gegen Schachtjor Donezk die K.o.-Phase der Champions League erreicht. In Warschau, wo Donezk die Heimspiele aufgrund des russischen Angriffkriegs austrägt, liessen sich Christopher Nkunku (10.), André Silva (50.), Dominik Szoboszlai (62.) und Dani Olmo (68.) in die Torschützenliste eintragen. Einziger Wermutstropfen bei den Sachsen: Timo Werner musste nach 19 Minuten mit einer Sprunggelenkverletzung ausgewechselt werden – und das 3 Wochen vor WM-Start. Die Ukrainer verbleiben mit der Europa League immerhin im internationalen Geschäft.

Den Gruppensieg machte Titelverteidiger Real Madrid mit einem 5:1-Kantersieg gegen Celtic Glasgow perfekt. Für Real-Coach Carlo Ancelotti war es ein besonderer Abend: Mit seinem 103. Vollerfolg in der Champions League überholt der Italiener Alex Ferguson und ist der Trainer mit den meisten Siegen der CL-Geschichte. Die Auslosung für die Runde der letzten 16 steigt am 7. November in Nyon.

Die Partien am Mittwochabend: AC Milan - Salzburg 4:0 (1:0) Torschützen: 1:0 Giroud 14', 2:0 Krunic 46', 3:0 Giroud 57', Junior Messias 90'+1.

Torschützen: 1:0 Giroud 14', 2:0 Krunic 46', 3:0 Giroud 57', Junior Messias 90'+1. Chelsea - Dinamo Zagreb 2:1 (2:1) Torschützen: 0:1 Petkovic 7', 1:1 Sterling 18', 2:1 Zakaria.

Torschützen: 0:1 Petkovic 7', 1:1 Sterling 18', 2:1 Zakaria. Juventus - Paris Saint-Germain 1:2 (1:1) Torschützen: 0:1 Mbappé 13', 1:1 Bonucci 39', 1:2 Nuno Mendes 69'.

Torschützen: 0:1 Mbappé 13', 1:1 Bonucci 39', 1:2 Nuno Mendes 69'. Maccabi Haifa - Benfica Lissabon 1:6 (1:1) Torschützen: 0:1 Gonçalo Ramos 20', Chery (Elfmeter) 26', 1:2 Musa 59', 1:3 Grimaldo 69', 1:4 Rafa Silva 73', 1:5 Henrique Araujo 88', 1:6 João Mário 90'+2.

Torschützen: 0:1 Gonçalo Ramos 20', Chery (Elfmeter) 26', 1:2 Musa 59', 1:3 Grimaldo 69', 1:4 Rafa Silva 73', 1:5 Henrique Araujo 88', 1:6 João Mário 90'+2. Manchester City - Sevilla 3:1 (0:1) Torschützen: 0:1 Rafa Mir 31', 1:1 Lewis 52', 2:1 Alvarez 73', 3:1 Mahrez 83'.

Torschützen: 0:1 Rafa Mir 31', 1:1 Lewis 52', 2:1 Alvarez 73', 3:1 Mahrez 83'. Kopenhagen - Borussia Dortmund 1:1 (1:1) Torschützen: 0:1 T. Hazard 23', 1:1 Haraldsson 41'.

Torschützen: 0:1 T. Hazard 23', 1:1 Haraldsson 41'. Real Madrid - Celtic Glasgow 5:1 (2:0) Torschützen: 1:0 Modric (Elfmeter) 6', 2:0 Rodrygo (Elfmeter) 21', 3:0 Asensio 51', 4:0 Vinícius Júnior 61', 5:0 Valverde 71', 5:1 Jota 84'.

Torschützen: 1:0 Modric (Elfmeter) 6', 2:0 Rodrygo (Elfmeter) 21', 3:0 Asensio 51', 4:0 Vinícius Júnior 61', 5:0 Valverde 71', 5:1 Jota 84'. Schachtjor Donezk - RB Leipzig 0:4 (0:1) Torschützen: 0:1 Nkunku 10', 0:2 André Silva 50', 0:3 Szoboszlai 62', Bondar (Eigentor) 68'.

Diese Equipen haben sich für das Achtelfinal qualifiziert: - Real Madrid

- Chelsea

- Manchester City

- Liverpool

- Tottenham Hotspur

- Paris Saint-Germain

- Benfica Lissabon

- Porto

- Bayern München

- Borussia Dortmund

- Eintracht Frankfurt

- RB Leipzig

- Neapel

- Inter Mailand

- AC Milan

- Brügge