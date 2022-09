Champions League: Rückblick auf spät entschiedene Spiele

Champions League Rückblick nach dem Atletico-Sieg gegen Porto: Auch diese Spiele wurden erst in der regulären Nachspielzeit entschieden Am Mittwochabend gewann Atletico Madrid gegen Porto in der Champions League mit 2:1. Das Spezielle daran: Alle drei Tore fielen in der Nachspielzeit. Ein Rückblick auf ähnlich spektakuläre Spiele. Leandro De Mori 08.09.2022, 11.35 Uhr

Antoine Griezmann schoss das entscheidende Tor im Spiel gegen Porto. Rodrigo Jimenez / EPA

Als am Mittwochabend Atletico Madrid den FC Porto zum Champions-League-Erstrundenspiel im Wanda Metropolitano empfing, warteten die Zuschauerinnen und Zuschauer über 90 Minuten vergeblich auf einen Treffer. Doch die elf Minuten, die Schiedsrichter Szymon Marciniak nachspielen liess, brachten die Erlösung: Mario Hermoso (90. + 1) schoss die Madrilenen in Führung, ehe Mateus Uribe (90. + 6) einen Elfmeter zum Ausgleich verwandelte. Praktisch mit dem Schlusspfiff sicherte Atletico-Stürmer Antoine Griezmann (90. + 11) seinem Team die drei Punkte.

Das alle Tore einer Champions-League-Partie erst in der Nachspielzeit fallen, kommt so gut wie nie vor. Späte Treffer in der Königsklasse sind allerdings keine Seltenheit. Wir werfen einen Blick zurück auf einige erinnerungswürdige Partien, die erst in der regulären Nachspielzeit entschieden wurden.

Drei Tore ab der 90. Minute, das gab es in diesem Jahr bereits einmal. Im Rückspiel des Champions-League-Halbfinals zwischen Real Madrid und Manchester City trafen Rodrygo (90., 90. + 1) und Karim Benzema (90. + 5) für die Madrilenen und sorgten damit in letzter Minute für den Einzug in den Final, den sie schliesslich ebenfalls gewannen. Besonders bitter für die Elf von Pep Guardiola, die nach dem 4:3-Hinspielsieg die Möglichkeit auf den zweiten Finaleinzug in Folge aus der Hand gab.

Rodrygo legte mit seinen zwei Toren gegen City den Grundstein für den Finaleinzug der Königlichen. Bernat Armangue / AP

Im Finalspiel der Champions-League-Saison 1999 traf der FC Bayern München in Barcelona auf Manchester United. Vor ausverkaufter Kulisse im Camp Nou traf Mario Basler in der sechsten Spielminute per direktem Freistosstreffer zur frühen Führung für die Bayern, die sie bis zur 90. Minute halten konnten. Doch dann stachen die Joker der Red Devils innert zwei Minuten zwei Mal zu. Teddy Sheringham (eingewechselt in der 67. Minute) glich für United in der 91. Spielminute aus. Kurz darauf bereitete er den Treffer von Ole Gunnar Solskjaer (eingewechselt in der 81. Minute) vor, der den Engländern den Sieg der Königsklasse in letzter Minute bescherte.

Borussia Dortmund kam 2013 im Viertelfinal-Hinspiel gegen Malaga nicht über ein 0:0 hinaus. Als sie die Südspanier zum Rückspiel empfingen, gingen diese bereits nach 25 Minuten durch Joaquin in Führung. Der BVB lieferte mit Robert Lewandowski eine Viertelstunde später die Antwort auf den Treffer und glich aus. Erneut ging Malaga in Führung, diesmal kurz vor Schluss in der 82. Minute durch Eliseu. Die Wende schafften die Borussen dank Toren von Marco Reus (90. + 1) und Felipe Santana (90. + 2) in der Nachspielzeit. Der BVB setzte seinen Siegeslauf in der Königsklasse fort und spielte sich bis in den Final – dort mussten sie allerdings eine 2:1-Niederlage gegen den Ligarivalen Bayern München einstecken.

Ajax Amsterdam stand in der Saison 2019 kurz vor der Sensation: Die Niederländer gewannen das Halbfinal-Hinspiel gegen Tottenham auswärts mit 1:0 und brauchten zu Hause lediglich ein Unentschieden, um in ihr erstes CL-Final seit 1996 einzuziehen. Das Unentschieden im Rückspiel hatten sie, zumindest bis zur 96. Spielminute. Da traf nämlich Lucas Moura in letzter Sekunde zum 3:2-Siegtor für die Londoner. Und weil damals noch die Auswärtstorregel galt, zogen die Spurs trotz 3:3-Gesamtskore in den ersten Champions-League-Final der Vereinsgeschichte ein. Diesen verloren sie gegen Liverpool jedoch relativ deutlich mit 2:0.

Lucas Moura traf gegen Ajax in der letzten Sekunde des Spiels. Olaf Kraak / EPA

Für viel Aufsehen in der Nachspielzeit sorgte auch das Achtelfinal-Rückspiel zwischen dem FC Barcelona und Paris St. Germain in der Saison 2016/17. Nach dem Hinspiel galten die Pariser als klarer Favoriten, gewannen sie das Hinspiel doch gleich mit 4:0. In der 91. Minute – beim stand von 4:1 für Barcelona – bekamen die Blaugrana einen Elfmeter zugesprochen. Neymar verwandelte, Paris wäre dank der Auswärtstorregel aber trotzdem weiter gewesen. Zum Spielverderber avancierte Sergi Roberto in der 95. Minute, als er die Katalanen nach einem hohen Zuspiel von Neymar per Direktabnahme in der Viertelfinal schoss. Dort hielt das Wettkampfglück aber nicht länger an: Barcelona schied gegen Juventus nach einem Gesamtergebnis von 0:3 aus.