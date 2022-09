Zagreb gewinnt gegen Chelsea, Dortmund besiegt Kopenhagen

Champions League Zagreb überrascht und besiegt Chelsea – Dortmund mit ungefährdetem Sieg gegen Kopenhagen Am ersten Spieltag der neuen Champions-League-Saison gewinnt Dortmund zum Auftakt souverän gegen Kopenhagen, während sich Chelsea in Kroatien schwertut. Leandro De Mori 06.09.2022, 20.54 Uhr

Chelsea trifft gegen Zagreb nicht ins gegnerische Tor. Darko Bandic / AP

Dinamo Zagreb – Chelsea 1:0 (1:0)

In der Gruppe E sorgte Dinamo Zagreb zu Hause gegen Chelsea für eine erste grosse Überraschung in dieser Champions-League-Saison. Die Kroaten, bei denen der Schweizer Internationale Josip Drmic über die gesamte Spielzeit auf der Bank sass, zeigten sich aufsässig und dominierten das Spiel im Stadion Maksimir. Bereits in der 13. Spielminute traf Mislav Orsic zur Führung für Zagreb. Chelsea, dass derweil auch in der Premier League noch nicht so richtig zu überzeugen weiss, biss sich auch an der Defensivreihe von Dinamo die Zähne aus und muss damit am ersten CL-Spieltag bereits eine Niederlage verbuchen. Natispieler Denis Zakaria, der sich erst vergangene Woche dem FC Chelsea anschloss, kam nicht zum Einsatz.

Borussia Dortmund - FC Kopenhagen 3:0 (2:0)

Borussia Dortmund kommt am ersten Champions-League-Spieltag ungefährdet zu einem Sieg gegen den FC Kopenhagen. Im heimischen Signal Iduna Park gewannen die Borussen, die aufgrund eines Muskelfaserrisses auf Stammtorhüter Gregor Kobel verzichten mussten, mit 3:0. Es war zweifellos der BVB, der das Spielgeschehen über die gesamten 90 Minuten beherrschte. In der 35. Spielminute war es Marco Reus, der einen Angriff von Niklas Süle und Julian Brandt mit einem Flachschuss in die rechte untere Ecke zur Führung verwandelte. Noch in der ersten Halbzeit doppelte Raphaël Guerreiro (42.) für die Heimmannschaft nach. Dortmund spielte weiter auf, zeigte sich nach jedem Treffer etwas spielfreudiger und präsentierte seine Klasse bei schnellen Konterangriffen. So auch in der 83. Spielminute, als Jude Bellingham den von Nico Schlotterbeck eingeleiteten Angriff über Youssoufa Moukoko zum 3:0-Schlussskore veredelte.