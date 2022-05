José Mourinho weint hemmungslos – nun will er nächsten Titel

Conference League José Mourinho weint hemmungslos – nun will er mit der AS Rom Geschichte schreiben Star-Trainer José Mourinho lässt nach dem Finaleinzug mit der AS Rom seinen Emotionen unerwartet freien lauf. Gibt er sich nun statt mit Champions League mit der Conference League zufrieden? Gabriel Vilares 06.05.2022, 16.18 Uhr

Roma-Trainer José Mourinho qualifiziert sich mit seiner Equipe für den Conference-League-Final. Keystone

Plötzlich kullern die Tränen über die Wangen. Es sind Freudentränen bei José Mourinho. Der sonst so gefasste Portugiese, der sich mitunter auch selbstverliebt präsentiert, weint hemmungslos in den Armen seines Trainerstabs. Soeben hat der 59-jährige Portugiese den Finaleinzug mit der AS Rom in der Conference League gesichert. Die Römer gewinnen das Halbfinal-Rückspiel gegen den Premier-Ligisten Leicester City mit 1:0. Ausnahmezustand im heimischen Stadio Olimpico, das mit 70'000 enthusiastischen Tifosi gefüllt ist.

«Warum ich in Tränen ausgebrochen bin? Weil ich fühle, was sie alle fühlen. Es ist ein grosser Club ohne die Trophäensammlung für die soziale Bedeutung des Vereins. Das ist noch keine Trophäe, nur ein Final. Aber es bedeutet ihnen sehr viel. Meine Emotionen galten ihnen», so Mourinho an der Pressekonferenz nach dem Spiel.

In der Tat wäre der Triumph des neu geschaffenen Wettbewerbs für den italienischen Traditionsverein aus der Hauptstadt ein Titel mit historischem Ausmass. Dreimal konnten die Römer die italienische Meisterschaft feiern, neunmal den Cup, jedoch keine von der Uefa organisierte Auszeichnung. 1961 errang der Klub den Messe-Pokal. Ein internationaler Fussballwettbewerb, der zwischen 1955 und 1971 zur Promotion internationaler Handelsmessen ausgetragen wurde. Danach kreierte der europäische Fussballverband den Uefa-Pokal (heute Europa League).

«Über die Jahre bin ich weniger egozentrisch und mehr wie ein Vater geworden. Es ist ein Sieg für die Familie.»

Mourinho mit Drittklassigkeit zufrieden?

Hat «The Special One» wie Mourinho genannt wird etwa schlagartig einen Sinneswandel vollzogen? «Ich habe nicht gesagt, dass ich der Beste bin. Ich kenne nur keinen besseren», meinte einst der Portugiese. Gibt sich der hoch dekorierte Erfolgscoach nun bescheiden und mit dem drittklassigen Wettbewerb zufrieden? Nein.

Seit seiner Ankunft im Sommer des vergangenen Jahres hat Mourinho wieder einiges auf dem Kerbholz. So erschien er verschiedentlich nicht an Pressekonferenzen, attackierte Journalisten, verweigerte Antworten, lieferte sich verbale Schlagabtäusche an der Seitenlinie oder echauffierte sich zuletzt über Schiedsrichterentscheidungen. Alles auch ein wenig, um über das enttäuschende Coppa-Aus im Viertelfinal und aktuell dem fünften Tabellenrang hinwegzutäuschen. Auf den ersten Blick hört sich Rang fünf zunächst ganz passabel an, doch der Rückstand auf den Leader Milan beträgt 18 Punkte. Das Erreichen der Champions-League-Plätze ist nicht mehr möglich, von hinten gefährden Lazio. Fiorentina und Atalanta den Europa-League-Platz.

Sieg für die Geschichtsbücher

Nichtsdestotrotz könnte Mourinho nach seinen Siegen in der Champions League (2004 mit dem FC Porto und 2010 mit Inter Mailand) und in der Europa League (2003 mit Porto und 2017 mit Manchester United) einen dritten Europapokal-Wettbewerb gewinnen. Es wäre eine Premiere. Er ist der erste Trainer, der mit vier verschiedenen Vereinen in europäische Finals eingezogen ist.

Am 25. Mai will José Mourinho im albanischen Tirana den Final gegen Feyenoord Rotterdam mit seinem Team für sich entscheiden und damit sein Palmarès erweitern. Es wäre ein weiteres Kapitel von «The Special One».