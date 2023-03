Viertes WM-Gold für die Schweizer Curlerinnen

Curling-WM Die Geschichte geht weiter: Die Schweizer Curlerinnen gewinnen zum vierten Mal in Folge WM-Gold Das Curling-Team um Skip Silvana Tirinzoni vom CC Aarau gewinnt an der WM im schwedischen Sandviken den vierten WM-Titel in Serie. Damit bauen sie ihren bestehenden Rekord weiter aus und bleiben seit knapp zwei Jahren ungeschlagen. Leandro De Mori 26.03.2023, 17.39 Uhr

Silvana Tirinzoni (l.) und Alina Pätz freuen sich über den vierten WM-Titel in Folge. Jeffrey Au/Freshfocus / WCF/Jeffrey Au

Eine Überraschung war es, dass die Finalgegnerinnen der Schweizerinnen am Sonntag aus Norwegen kamen. Im Halbfinal setzte sich das norwegische Team um Skip Marianne Roervik unvermutet gegen die Favoritinnen aus Kanada mit 8:5 durch. Die Teilnahme der Schweizerinnen im Endspiel hingegen zeichnete sich früh ab. Die ganze Woche haben sie im schwedischen Sandviken «solid gespielt», wie Alina Pätz nach dem Finaleinzug sagte. Eine Aussage, die auch zur Darbietung am Sonntag passt. Mit 6:3 wischte das Team um Skip Silvana Tirinzoni vom CC Aarau ihre skandinavischen Gegnerinnen vom Eis. Zuvor verloren die Schweizerinnen im gesamten Turnierverlauf keine einzige Partie.

Im Finalspiel gestaltete sich das Schweizer Spiel gleichwohl etwas komplizierter als im restlichen Wettbewerb. Aus taktischer Sicht verliessen sich beide Teams auf eine eher defensiv orientierte Ausrichtung. Zur Halbzeit stand es 2:2, lange Zeit lag die Schweiz mit zwei Steinen in Führung. Im fünften End gelang es den Norwegerinnen allerdings, zwei Steine zu schreiben. Ausschlaggebend dafür waren ausgerechnet Fehler der Schweizerinnen, die im vorherigen Turnierverlauf doch sehr souverän auftraten.

Gerade zu Beginn der zweiten Spielhälfte bekundeten sie viel Mühe mit der Distanz und gaben wichtige Chancen aus der Hand. «Es hat sich so angefühlt, als hätten sie uns heute ausgespielt», sagte Tirinzoni nach dem Spiel. Dank etwas Glück und einem perfekten Stein von Pätz führten die Schweizerinnen vor dem letzten End dennoch mit einem Punkt. Und weil Norwegen ebenfalls Nerven zeigte und der letzte Stein im zehnten End viel zu kurz kam, bedeutete das den Sieg für das Schweizer Quartett.

Der Lohn für eine starke Saison

Damit gelang den Schweizerinnen etwas Aussergewöhnliches. Vier Mal in Folge durfte sich das Team von Silvana Tirinzoni nun die Weltmeisterkrone aufsetzen. «Ich weiss nicht, wie ich das beschreiben soll. Hier zu stehen und schon wieder Weltmeister zu sein, ist unglaublich», sagte Tirinzoni. Die Siegesserie an Weltmeisterschaften hält derweil seit 35 Spielen an, die letzte Niederlage ist auf den 4. Mai 2021 zurückzudatieren. Damals verloren sie eine Round-Robin-Partie gegen Schweden. Was seither folgte, ist ein Stück Curling-Geschichte. Laut Tirinzoni ist die Siegesserie «etwas, von dem man denkt, dass es unmöglich sei.»

Bereits vor einem Jahr schafften die Schweizerinnen Historisches. An der Weltmeisterschaft im kanadischen Prince George holten sie den dritten WM-Titel in Serie. Ein Kunststück, das vor ihnen niemandem gelang. Der darauffolgende Abgang der zwei langjährigen Teamkolleginnen Esther Neuenschwander und Melanie Barbezat hatte eine Umstellung im Team zur Folge.

Das Ziel, sich mit den Neuverpflichtungen Carole Howald und Briar Schwaller-Hürlimann erst einmal zu finden und als Team zu wachsen, wurde unlängst übertroffen. Stattdessen harmonierte das Quartett von Anfang an, spielte sich mit sechs Turniersiegen in diesem Winter zwischenzeitlich an die Weltspitze und setzte seinen Lauf an der Weltmeisterschaft fort. Eine eindrucksvolle Entwicklung, die sie schliesslich wenig überraschend mit dem WM-Titel bestätigen.