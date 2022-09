Hier verkündet Roger Federer seinen Rücktritt

Tennis Tennis-König Roger Federer tritt zurück Eine Ära geht zu Ende: Der Schweizer Tennisstar Roger Federer tritt zurück. Der 41-Jährige gab auf Instagram bekannt, dass er seine sportliche Karriere beenden wird. Sportredaktion CH Media Aktualisiert 15.09.2022, 16.02 Uhr

«Ich habe mehr als 1500 Matches in über 24 Jahren gespielt», sagt Roger Federer in einem am Donnerstag über seinen Instagram-Account verbreiteten Statement. Nun müsse er anerkennen, «dass es an der Zeit ist, meine Karriere zu beenden». Konkret: Roger Federer, der grösste Schweizer Tennis-Star der Geschichte, hat am Donnerstag das bevorstehende Ende seiner langen Laufbahn angekündigt. Der Laver Cup kommende Woche in London werde sein letztes ATP-Event sein, so der 41-Jährige.

Eine «bittersüsse» Entscheidung sei das, führt der 20-malige Grand-Slam-Sieger aus, «denn ich werde alles vermissen, was mir die Tour gegeben hat». Gleichzeitig gebe es aber viel zu feiern, er betrachte sich selbst als «einen der glücklichsten Menschen auf der Erde»: Ihm sei ein besonderes Tennis-Talent in die Wiege gelegt worden, «und ich habe es auf einem Level gespielt, das ich mir nie hätte vorstellen können, und länger, als ich je für möglich gehalten hätte». Sein Debüt auf der ATP-Tour hatte Federer 1998 in Gstaad bestritten. In den letzten Jahren wurde der Baselbieter von seinen Verletzungen ausgebremst.

«Ein grosses Dankeschön gilt all meinen ehemaligen Trainern, die mich immer in die richtige Richtung geführt haben – ihr wart wunderbar!» Ebenfalls anerkennende Worte erhielt Swiss Tennis. Der Verband habe das Talent des kleinen Roger erkannt und ihm einen idealen Start verschafft. Auch sein Team sei rund um die Uhr für ihn da gewesen und mit Ratschlägen beiseite gestanden.

Epische Spiele

Der 41-Jährige honoriert auch seine Wegbegleiter auf dem Tennisplatz. «Ich hatte das Glück, so viele epische Matches zu bestreiten, die ich niemals vergessen werde.» Er habe sich stets Mühe gegeben, die Geschichte des Tennis zu respektieren und verspüre vor allem Dankbarkeit.

«Wir haben uns gegenseitig auf ein neues Level befördert.»

Auch Worte an die Fans dürfen nicht fehlen. Diese seien schlicht «unglaublich». Vor ausverkauften Arenen aufzutreten habe ihm den grössten Nervenkitzel seines Lebens verliehen. «Ohne euch hätten sich diese Erfolge einsam angefühlt.»

Die Liebe zum Tennis

Die Liebe zum Tennis entwickelte sich bei Roger Federer als Ballkind in seiner Heimatstadt Basel. «Ich habe die Spieler bestaunt. Sie waren wie Riesen für mich und ich begann zu träumen. Die Träume haben mich härter arbeiten lassen und ich glaubte an mich. Einige Erfolge haben mich selbstbewusster werden lassen – und mich auf diesen Weg, dieser unglaublichen Reise bis zum heutigen Tag geführt.»

Der 20-fache Grand-Slam-Sieger schliesst mit den Worten: «Ich möchte mich bei allen von Herzen bedanken, die geholfen haben, den Traum eines jungen Ballkindes Realität werden zu lassen. Zum Schluss wende ich mich noch an das Tennis: ‹Ich liebe dich und werde dich nie verlassen›.»