DFB-Pokal: Yann Sommer bei Gladbach-Niederlage verletzt raus

DFB-Pokal Gladbach erleidet Überraschungs-Out – und die Schweiz zittert um Yann Sommer Yann Sommer wird bei der überraschenden 1:2-Pokalpleite seiner Borussia in Darmstadt frühzeitig verletzt ausgewechselt. Ein möglicherweise längerer Ausfall käme gut einen Monat vor dem WM-Start zur Unzeit. Dan Urner 18.10.2022, 22.40 Uhr

Yann Sommer musste in Darmstadt verletzt ausgewechselt werden. Freshfocus/Archiv

Es waren unschöne Bilder, denen sich das Publikum der DFB-Pokal-Partie zwischen dem SV Darmstadt 98 und Borussia Mönchengladbach ausgesetzt sah. Gerade knapp vier Minuten waren im Zweitrundenmatch zwischen dem Zweitligisten und dem favorisierten Bundesligisten absolviert, als Yann Sommer zunächst mit aller gewohnter Routine einen harmlosen Ball in der Luft fing – um bei der anschliessenden Landung allerdings böse mit dem linken Sprunggelenk umzuknicken. Der Schweizer Goalie versuchte zunächst weiterzuspielen, musste von diesem Plan aber frühzeitig abrücken. In der 13. Minute wurde der 33-Jährige ausgewechselt. Ob eine schwerere Verletzung vorliegt und ob gar die WM in Gefahr geraten könnte, ist bisher nicht bekannt. Das Turnier in Katar beginnt in gut einem Monat.