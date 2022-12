Spengler Cup 2022: Ambri-Piotta schlägt Örebro HK 5:2

Eishockey Der Spengler Cup ist eröffnet – Ambri-Piotta und Sparta Prag siegen zum Turnier-Auftakt Nach zwei Jahren Pause heisst es in Davos wieder Spitzeneishockey. Zum Auftakt des Spengler Cups 2022 feiert Ambri-Piotta sogleich einen Vollerfolg. Die Leventiner siegen gegen Örebro HK 5:2. Im Abendspiel setzt sich Sparta Prag gegen Team Canada 3:2 durch. Simon Wespi Aktualisiert 26.12.2022, 22.42 Uhr

Können sogleich reüssieren: Die Spieler von Ambri-Piotta. Keystone

Der Spengler Cup 2022 ist eröffnet. Im Auftaktspiel in der Davoser Eishalle hiess das Duell Schweiz gegen Schweden. Ambri-Piotta liess in der Gruppe Torriani seinem Kontrahenten aus dem hohen Norden, Örebro HK, keine Chance. Die Leventiner setzten sich gleich mit 5:2 durch.

Der Kanadier Alex Formenton brachte Ambri nach 13 Spielminuten in Führung. Nach der ersten Pause erzielten die Gäste den einzigen Ausgleich der Partie – Christopher Mastomäki (23.) traf für Örebro. Mit einem Doppelschlag des Duos Josh Jooris/Brandon McMillan (34.) erhöhte Ambri kurz nach Spielhälfte auf 3:1. Von diesem Rückschlag erholten sich die Gäste aus Schweden nicht mehr. Die weiteren Treffer für die Tessiner verbuchten Dario Bürgler (46.) und Jesse Virtanen (58.) Ambri-Piotta geniesst nun einen Tag Pause. Morgen Dienstag (15.00 Uhr) stehen sich IFK Helsinki und Örebro gegenüber.

Sparta Prag zwingt Team Canada in die Knie

In der Gruppe Cattini duellierten sich am Abend Sparta Prag und das Team Canada. Dabei gingen die Tschechen als Sieger hervor. Michael Repik und Daniel Pribyl brachten Prag in der 19. Minute mit einem Doppelschlag in Führung. Wiederum Repik war es, der die Tschechen (28.) mit drei Längen entscheidend in Stellung brachte. Prag zeigte sich von der effizienten Seite, während den ebenbürtigen Kanadiern das Abschlussglück fehlte. Brett Connolly vom HC Lugano könnte mit seinen beiden Treffern (29./35.) für das Team Canada nur noch verkürzen. Am Ende setzte sich Sparta Prag 3:2 durch.

Der HC Davos greift am Dienstag erstmals ins Geschehen ein. Die Gastgeber treffen im Abendspiel um 20.15 Uhr auf das Team Canada.