Dieser Schweizer Sportfunktionär hat jetzt den russischen Pass

Eishockey Dieser Schweizer Sportfunktionär hat den russischen Pass – wie es dazu kam und weshalb er schweigt Wie der Sportfunktionär René Fasel sein hohes Ansehen durch die Nähe zum Regime von Putin ruiniert hat. Klaus Zaugg 15.02.2023, 16.42 Uhr

René Fasel und Vladimir Putin an einer gemeinsamen Pressekonferenz im Jahr 2011. Keystone

René Fasel (73), die einstige sportpolitische Lichtgestalt aus der neutralen Schweiz nimmt die russische Staatsbürgerschaft an. Er hat diese Meldung der staatlichen russischen Nachrichtenagentur nicht dementiert. Nur sagen will er dazu partout nichts. Verständlich. Es ist ein wenig wie bei den Vernehmungen eines Verdächtigen in den Krimis: Jedes Wort kann gegen den Befragten verwendet werden.

In vier Jahren vom vielleicht redlichsten helvetischen Sportfunktionär zu Putins Propaganda-Marionette – wie ist dieser beispiellose Absturz nur möglich geworden? Hat hier jemand den Verstand verloren? Nicht unbedingt. Ein Blick zurück liefert uns die Antwort. Die Geschichte beginnt im Dezember 1986 im «Bären» zu Ostermundigen.

René Fasel ist Präsident unseres Eishockeyverbandes. Die Sowjets sind zu einem Länderspiel nach Bern gekommen. Vor dem Abschlussbankett lässt sich der erst 26-jährige Verbandsvorsitzende von einem Freund ein paar russische Sätze beibringen. Die Russen finden Gefallen an seinem lausbübischen Charme. Es ist der Beginn einer schicksalsträchtigen sportpolitischen Liaison.

Eine Lichtgestalt im Universum der Sportfunktionäre

In der Sowjetunion knarzt es im Gebälk. Das sowjetische (russische) Hockey braucht Brückenbauer in die kapitalistische Hockeywelt. René Fasel ist dafür die perfekte Persönlichkeit: Vielsprachig, charmant, schlau und aus einem neutralen Land. Die Sowjets verhelfen René Fasel 1994 zum Präsidium des internationalen Eishockey-Verbandes IIHF, das er bis 2021 innehaben wird. Er steigt zum IOC-Mitglied und Präsident der IOC-Wintersportverbände auf. Die Russen müssen die Förderung des smarten Schweizers nicht bereuen. René Fasel öffnet das Olympische Turnier für die NHL-Profis und den Westen für die russischen Stars.

Im Februar 2018 steht der gelernte Zahnarzt auf dem Höhepunkt seiner Karriere: Es gelingt ihm fürs Olympische Eishockeyturnier der Frauen in Pyeongchang Nord- und Südkorea zu einem gemeinsamen Team zusammenzubringen. Was dem grossen Sportdiplomaten auch zu Gute kommt: Während Titanen wie Sepp Blatter ins Visier der Justiz geraten, klemmt sich René Fasel nie die Finger in einem Kassenschrank ein. Er ist eine Lichtgestalt in einem korrumpierten Universum der Sportfunktionäre. Seine Affinität für die russische Kultur, seine Nähe zu Putin sind kein Problem. Aber gerade darin liegt der Keim seines Niederganges. Er sieht zu spät oder gar nicht die Gefahren.

Die Treue zu Russland

Im Frühjahr 2021 beginnt der Absturz. René Fasel will dem weissrussischen Machthaber Lukaschenko persönlich mitteilen, dass die WM 2021 nicht in Minsk stattfinden kann. Zu gross ist die globale Empörung über die brutale Unterdrückung der Opposition im Land. Die TV-Bilder, die zeigen, wie er Lukaschenko in Minsk umarmt, gehen um die Welt. Zu diesem Zeitpunkt hat René Fasel bereits die Zeit nach seinem IIHF-Präsidium organisiert: Er wird den Herbst seiner Laufbahn als Berater des russischen Sportes verbringen. Appartement in Moskau inklusive.

Als die Russen den Angriffskrieg gegen die Ukraine entfesseln, hält René Fasel in Nibelungentreue zu seinen russischen Freunden, denen er so viel verdankt. Nibelungentreue steht für eine bedingungslose, stark emotionale und letztlich zerstörerische Treue. Und nun für den Absturz einer helvetischen Lichtgestalt zur russischen Propagandafigur.