Eischockey-Experte Mario Rottaris verlässt Schweizer Fernsehen

Eishockey Nächster Abgang beim SRF: Eishockey-Experte Mario Rottaris hört auf Nach einigen Kündigungen in der Sportabteilung muss das SRF mit Mario Rottaris einen weiteren gewichtigen Abgang verkraften. Der Eishockey-Experte beendet die Zusammenarbeit noch in diesem Jahr. 04.10.2022, 15.38 Uhr

Hört als Eishockey-Experte auf: Mario Rottaris. SRF/Oscar Alessio

Der ehemalige Eishockey-Profi Mario Rottaris lieferte über viele Jahre wertvolle Experteninformationen an alle Eishockey-Fans. Nun ist Schluss. Der 54-Jährige hört auf eigenen Wunsch auf, wie das SRF am Dienstag mitteilt. Dies ist der dritte gewichtige Abgang innerhalb kurzer Zeit. Rottaris prägte die Eishockey-Berichterstattung im Duo mit Jan Billeter, der letztes Jahr zu MySports wechselte. Nach Billeter zog es auch die langjährige Moderatorin Daniela Milanese zum Privatsender.

Verlust der Eishockey-Rechte als Grund

Grund für Rottaris Abgang sei der Verlust der Eishockey-Rechte des Schweizer Fernsehens. «Darum habe ich mich nach reiflicher Überlegung dazu entschlossen, mein Engagement als Eishockey-Experte zu beenden», begründete Mario Rottaris seinen Entscheid im Schreiben des Schweizer Fernsehens. «Ich bin dankbar für all die Jahre bei SRF. Die Weltmeisterschaften als Co-Kommentator vor Ort und die Playoffs direkt aus den Schweizer Stadien zu begleiten, das war meine Leidenschaft.»

Mario Rottaris sass seit der WM in Wien 2005 bis zur WM 2021 in Riga bei insgesamt 16 Weltmeisterschaften am Mikrofon. Zudem kommentierte er unzählige Liveübertragungen der Playoffs. Am Sonntag, den 18. Dezember wird er sein letztes Spiel im Rahmen der Euro Hockey Tour beim Spiel Schweden – Schweiz als Experte begleiten, danach ist endgültig Schluss. (keg)