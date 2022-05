Eishockey-WM: Die Schweiz fordert die Slowakei

19:55 Uhr 18. Mai

Malgin trifft nach 52 Sekunden zur Führung

Was für ein Beginn für die Schweizer. Christoph Bertschy muss nach 20 Spiel-Sekunden für ein Beinstellen auf die Strafbank. Nur 32 Sekunden später trifft Denis Malgin in Unterzahl zur Führung. Die Reaktion der Slowaken folgte zu Drittel-Mitte. Nach einer Unkonzentriertheit in der Defensivbewegung fiel der glückliche Ausgleich für die Slowakei. Auch fortan hatte die Schweiz mehr Spielanteile. Doch sie konnte sich für ihren Aufwand nicht belohnen. Mit 1:1 geht es in die erste Pause.