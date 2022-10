El Clásico: Barcelona und Laporta vor dem Duell gegen Real Madrid

El Clásico Barcelona und der Spagat zwischen La Liga und der Königsklasse Dem FC Barcelona läuft es in der Meisterschaft wie am Schnürchen. Doch in der Champions League stehen die Katalanen vor dem Aus und hinter den Kulissen brodelt es. Am Sonntag kommt es nun zum Gipfeltreffen in «El Clásico». Simon Wespi 14.10.2022, 15.56 Uhr

Trotz zwei Toren gegen Inter Mailand, steht Robert Lewandowski mit Barcelona in der Königsklasse vor dem Aus. Keystone

Was war das für eine Partie am Mittwochabend im Camp Nou. Der FC Barcelona erlebte gegen Inter Mailand eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Zuerst die Führung, dann der Ausgleich, es folgte der Rückstand, wiederum der Ausgleich und dann der vermeintliche Todesstoss in der 89. Spielminute. Doch Robert Lewandowski realisierte in der Nachspielzeit den abermaligen Ausgleich für die Katalanen. Am Ende trennten sich Barça und Inter in der Königsklasse 3:3.

Barcelona steht damit in der Champions League vor dem Ausscheiden. Trainer Xavi fehlten nach der spektakulären Schlussphase die Worte: «Es ist schwer, etwas zu sagen. Das ist Fussball. Es ist brutal für uns.» Die spanische Sportzeitung «As» titelte: «Barça hängt von einem Wunder ab. Das Team steht am Rande des europäischen Abgrunds.» In der Tat: Möchten die hochdekorierten Katalanen in der Königsklasse überwintern, benötigen sie in den beiden Spielen gegen Viktoria Pilsen und Bayern München vier Punkte mehr als die Mailänder. Die «Nerazzurri» duellieren sich ebenfalls noch mit den benannten Teams.

Das Kontrastprogramm

Für Trainer Xavi und Barcelona könnte die Saison konträrer nicht verlaufen. In der Meisterschaft grüsst «Blaugrana» von der Leaderposition. In acht Spielen gewann Barça sieben Mal in Serie, nur zum Saisonstart gegen Rayo Vallecano musste man remisieren. Nun kommt es am Sonntag (16.15 Uhr) zum Gipfeltreffen in La Liga. Der Clásico steht an. Das Spiel der Spiele unseres Kosmos.

Zeit, um Wunden zu lecken, verbleibt nicht. Trainer Xavi freut sich auf das Spitzenspiel bei Real: «Wir fahren nach Madrid. Wir sind Tabellenführer. Das Spiel im Bernabéu ist eines der Spiele, das wir mögen.» Vereinspräsident Joan Laporta sagte mit Blick auf den Klassiker: «Es ist immer ein sehr wichtiges Spiel, weil derjenige der gewinnt, daraus gestärkt hervorgeht.» Weiter führte der Präsident aus: «Das Spiel in Madrid wird dazu dienen, die Reaktionsfähigkeit des Teams zu sehen.» Diese wird vonnöten sein, denn auch die Königlichen sind in der Liga auf Kurs. Beide Teams stehen punktgleich an der Tabellenspitze.

Trainer Xavi freut sich auf den Klassiker im Bernabéu. Keystone

Für Barcelona wird der Gewinn der Meisterschaft nach dem europäischen Untergang eigentlich zur Pflicht. Denn die grossen Töne der Katalanen vom Sommer sind noch allgegenwärtig. Das finanziell arg gebeutelte Barcelona von Präsident Laporta, das künftiges Einkommen in Form von TV-Rechten im Austausch für fast eine Milliarde Euro veräusserte, wurde nicht müde, der europäischen Fussball-Elite seine Wiederauferstehung anzukündigen. 153 Millionen Euro hat Barça im Sommer für die Transfers von Lewandowski, Raphinha und Jules Koundé ausgegeben.

Die gescheiterten Gespräche

Für Aufsehen sorgte der Barça-Präsident unter der Woche, als er einige Spieler zu Gehaltskürzungen aufforderte. «Wir haben versucht, mit vielen Spielern darüber zu sprechen, aber sie wollten nicht.» Die Spieler kreiden dem Präsidenten allen voran den ungünstigen Zeitpunkt für dessen Sparmassnahmen an. Wurde doch von Laporta die Woche als die «Woche der Wahrheit» ausgerufen. Im Zentrum stehen Sergio Busquets und Frenkie de Jong. Für Letzteren gab es im Sommer lukrative Angebote aus der Premier League, so Laporta.

«Das war viel Geld. Aber wir haben uns entschieden, einen Spieler mit seinen Qualitäten zu behalten.»

Joan Laporta wählte einen ungünstigen Zeitpunkt für Gehaltsgespräche. Keystone

Auch in Sachen Infrastruktur wird es bei den Katalanen zu Veränderungen kommen. Weil das in die Jahre gekommene Camp Nou einer gründlichen Sanierung bedarf, wird Barcelona seine Heimspiele in der nächsten Saison im «Exil» von Montjuic austragen müssen. Ruhe wird beim Traditionsverein in absehbarer Zukunft somit kaum einkehren. Doch ein Sieg in «El Clásico» könnte so manche Sorgen vergessen machen.