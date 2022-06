Fussball: Goalie Andrew Redmayne hext Australien an die WM

Elfmeter-Krimi Der Zappel-Held aus Down Under versetzt Australien in Ekstase Was für eine Geschichte! Eingewechselt in der 120. Minute des WM-Playoffs mit nur einem Auftrag: Elfmeter halten. Und was macht der Hühne Andrew Redmayne? Er sorgt für zwei peruanische Fehlschüsse und löst das WM-Ticket für Australien. 14.06.2022, 10.30 Uhr

Australiens neuer Fussball-Held telefonierte per Video erst mal mit Mama und Papa. Lange nach dem Rest der freudetrunkenen Mannschaft kam Andrew Redmayne, 33 Jahre alt und ein 1,94-Meter-Hühne mit markantem Vollbart, aus der Kabine. Redmayne ist Ersatzgoalie bei Australien - und seit Montagabend kurz vor Mitternacht in Katar und damit zur Frühstückszeit in der Heimat der wohl berühmteste Elfmeter-Zappler seines Landes.

Nein, fassen könne er es noch nicht, sagte Redmayne. «Das ist ziemlich surreal.» In der 120. Minute wurde der Torwart des FC Sydney für Kapitän Mathew Ryan eingewechselt, der fast 70 Mal für Australien spielte. «Es hat sich ausgezahlt, in der besten nur vorstellbaren Art und Weise», kommentierte die australische Zeitung «The Age».

Es war erst sein zweiter Einsatz für die Socceroos in einem Pflichtspiel, gegen Nepal durfte er im Juni 2021 mal ran. Der Kurzeinsatz reichte, um Redmayne berühmt zu machen. Auch, wenn er davon nichts wissen wollte: «Ich würde mich nicht als Held bezeichnen. Ich habe nur einen kleinen Teil dazu beigetragen.»

Hampelmann-Taktik bringt Peru aus dem Konzept

Sein Beitrag wird aber so schnell nicht vergessen werden. Denn es war vor allem die Art und Weise, wie Redmayne die Schützen Perus beim 5:4 im Elfmeterschiessen im Ahmad Bin Ali Stadion im WM-Gastgeberland Katar durcheinanderbrachte. Er rannte die Torlinie entlang, wirbelte mit den Armen wie ein Hampelmann, legte sogar Drehungen hin. Es wirkte schon ein bisschen skurril. «Es bringt den Spieler aus dem Konzept. Du verlierst die Konzentration», sagte Ajdin Hrustić von Eintracht Frankfurt.

Zwei Fehlschüsse provozierte Redmayne. Einer ging an den Pfosten, den entscheidenden letzten Versuch wehrte er selbst ab. «Er hat eine spezielle Geschichte für sich und für uns geschrieben», sagte Auswahlkollege Jackson Irvine, von der personellen Finte durch Trainer Graham Arnold war er selbst überrascht. «Fussball ist manchmal auch Psychologie», betonte der Profi vom Bundesliga-Zweitligisten FC St. Pauli.

«Ich habe ihm vorher gesagt, du wirst der grosse Mann sein, wir brauchen dich», erzählte Hrustić, der nach dem sensationellen Gewinn der Europa League mit der Eintracht nun selbst die nächste Emotionsexplosion erlebte. «Nicht viele haben an uns geglaubt. Aber Underdogs kämpfen, die kämpfen, die kämpfen. Bis zur letzten Sekunde. Genau das haben wir gemacht», sagte er. «Wovon ich als Kind geträumt habe, das habe ich nun erreicht, ich will aber mehr. Zur WM zu kommen, ist toll, wir wollen nun aber auch den nächsten Schritt machen und zeigen, wie gut wir wirklich sind.»

Die Australier spielen bei ihrer insgesamt sechsten WM-Teilnahme und der fünften nacheinander in der Gruppe D mit Frankreich, Dänemark und Tunesien. Ihr bestes Abschneiden bei einer WM war das Erreichen der Achtelfinals 2006 in Deutschland. Nun wollen sie mehr. Allein schon, damit der neue Elfmeter-Held Redmayne eine Chance zum Zappeln in der K.o.-Runde bekommt. (dpa/swe)

