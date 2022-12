Bei Pokalübergabe: Was trägt Lionel Messi für ein Gewand?

Befehl des Emirs Nanu? Was für ein Kleidungsstück muss Lionel Messi bei der Pokalübergabe anziehen? Die halbe Welt schaut live zu, wie Lionel Messi den Pokal in die Höhe stemmt. Dass er ein schwarz-goldenes Gewand trägt, hat seinen Grund. 18.12.2022, 20.32 Uhr

Lionel Messi streckt den Pokal in die Höhe und trägt dabei ein traditionelles Übergewand aus dem arabischen Raum. Keystone

Über eine Milliarde Zuschauer blicken gebannt auf den TV-Bildschirm. Argentinien ist Weltmeister. Zum dritten Mal. Der siebenfache Weltfussballer des Jahres, Lionel Messi, krönt seine Karriere mit dem Weltmeistertitel. Nach einem aufwühlenden Spiel warten alle auf die Medaillenübergabe und vor allem auf den WM-Pokal.

Es ist das Bild, das womöglich am Montag auf den Tageszeitungen auf der Frontseite prangt. Und plötzlich hebt Lionel Messi in einem schwarz-goldenen Gewand die Trophäe in die Höhe.

Emir kleidet Messi ein

Kurz vor dem Überreichen des Pokals lässt sich Emir Tamim bin Hamad Al Thani etwas einfallen. Das Staatsoberhaupt des Emirats Katar kleidet den Superstar mit einem schwarz-goldenen «Bischt» ein. Dabei handelt es sich um ein traditionelles Kleidungsstück, das vor allem auf der arabischen Halbinsel und in Iran getragen wird. Messi im «Bischt», ein Bild, das um die Welt geht.

Emir Tamim bin Hamad Al Thani kleidet Lionel Messi mit einem «Bischt» ein. Keystone

Auf der ARD kritisierte Ex-Weltmeister Bastian Schweinsteiger: «In diesem Moment will jeder Spieler das Trikot seines Landes zeigen - nichts anderes.»

Später zieht der Emir via Twitter erwartungsgemäss ein positives Fazit und schreibt: «Wir haben unser Versprechen erfüllt, ein aussergewöhnliches Turnier in den arabischen Ländern zu organisieren, die den Völkern der Welt die Möglichkeit bot, den Reichtum unserer Kultur und die Originalität unserer Werte kennenzulernen». Etwas kennt die Welt nun mit Bestimmtheit: den «Bischt». (gav)