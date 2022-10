Europ League: FC Zürich kassiert 1:5-Klatsche gegen PSV

Europa League 1:5 gegen Eindhoven: Ein chancenloser FCZ geht baden Der FC Zürich ist gegen die PSV Eindhoven heillos überfordert – und ist mit der 1:5-Heimniederlage gar noch gut bedient. Der Schweizer Meister lässt sich phasenweise vorführen. Dan Urner 06.10.2022, 20.40 Uhr

Blerim Dzemaili (Nummer 21) und sein FCZ strich gegen die PSV Eindhoven eine saftige Niederlage ein. Freshfocus

Der kriselnde FC Zürich hat seinen ersten Sieg in der Europa-League-Gruppenphase deutlich verpasst – und stattdessen grundsätzliche Zweifel an seiner Europacup-Tauglichkeit gesät. Das Team von Interimstrainer Genesio Colatrella kassierte am Donnerstag eine herbe 1:5-Heimpleite gegen die PSV Eindhoven und gab ein weitgehend lamentables Bild ab.