Europacup Basel müht sich zum Sieg, Vaduz unterliegt in Alkmaar Der FC Basel fährt einen knappen Pflichtsieg in Litauen ein, derweil der FC Vaduz seine erste Niederlage in einem europäischen Gruppenspiel bezieht. Der Abend im Europacup im Überblick. 15.09.2022, 20.45 Uhr

Andi Zeqiri (vorne) bejubelt seinen Siegtreffer für den FC Basel. Freshfocus

Conference League, Gruppe E: AZ Alkmaar – FC Vaduz 4:1

Der FC Vaduz hat in seinem zweiten europäischen Gruppenspiel die erste Niederlage kassiert. Die couragiert auftretenden Liechtensteiner fanden zwar nur zwei Minuten nach der Führung von AZ Alkmaar – die Niederländer gingen in der 19. Minute in Front, Anthony Goelzer glich in Minute 21 aus – die passende Antwort, doch eine rote Karte gegen Goalie Benjamin Büchel nahm ihnen entscheidend den Wind aus den Segeln. Die Gastgeber trafen in der Folge gleich dreimal.