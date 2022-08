Europa League: FCZ siegt souverän gegen Linfield

Europacup FCZ souverän weiter, Lugano scheidet chancenlos aus Der FC Zürich fehlt nach einem überlegenen Erfolg über Linfield bloss noch ein Sieg für die Teilnahme an Europa-League-Gruppenphase. Für den FC Lugano ist das Abenteuer Europacup derweil beendet. Dan Urner 11.08.2022, 21.19 Uhr

Ivan Santini (links) feiert seinen Treffer zum 3:0. Freshfocus

FC Zürich – FC Linfield 3:0 (Hinspiel: 2:0)

Der in der Super League so kriselnde FC Zürich hat im Rückspiel der dritten Europa-League-Qualifikationsrunde gegen den FC Linfield aus Belfast nichts mehr anbrennen lassen. Der Schweizer Meister doppelte nach dem 2:0-Sieg im Hinspiel mit einem 3:0-Heimerfolg im Letzigrund nach. Dabei konnte sich die Elf von Trainer Franco Foda auf die Treffsicherheit ihrer Neuverpflichtung Donis Avdijaj verlassen, der sich für beide Tore (11. Minute/26.) vor der Halbzeitpause verantwortlich zeichnete. Den Endstand besorgte Ivan Santini (84.).

Die Zürcher, denen die Teilnahme an der Gruppenphase der Conference League bereits nicht mehr zu nehmen ist, brauchen für ein Ticket zur Europa-League-Endrunde nur mehr eine abschliessende Hürde zu überspringen. Playoff-Gegner ist der Heart of Midlothian FC aus Edinburgh.

Hapoel Be'er Sheva – FC Lugano 3:1 (Hinspiel: 2:0)

So souverän sich der FC Zürich in der dritten Runde der Europa-League-Qualifikation präsentiert hat, so sang- und klanglos ist der FC Lugano eine Ebene tiefer gescheitert. Der Schweizer Cupsieger bezog beim israelischen Pokalgewinner Hapoel Be'er Sheva eine 1:3-Niederlage. Schon das Hinspiel hatten die Mannen von Trainer Mattia Croci-Torti, für die das Abenteuer Europa damit beendet ist, mit 0:2 verloren. Für den Ehrentreffer der Luganesi sorgte Ousmane Doumbia in der 73. Minute.