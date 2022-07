Schweizer Frauen-Nati gegen Schweden jetzt im Liveticker

Europameisterschaft Die Schweizerinnen verlieren das Gruppenspiel gegen Schweden mit 1:2 Gegen die stark favorisierten Schwedinnen müssen die Schweizerinnen in Sheffield im zweiten Gruppenspiel der EM eine 1:2-Niederlage hinnehmen. Aktualisiert 13.07.2022, 19.57 Uhr

Die Bedeutung dieser Partie wurde in der ersten Halbzeit deutlich aufgezeigt: Wer dieses Spiel gewinnt, hat die besten Chancen auf ein Weiterkommen. Somit war die Partie geprägt von wenigen Offensivaktionen. Einzig nach neun Minuten gab es für die Schweiz einen Aufreger: Nach einem Foul an Noelle Maritz entschied die spanische Schiedsrichterin Marta Hueza de Aza auf Elfmeter, nahm diesen nach Konsultation des VAR wieder zurück.

In Halbzeit zwei gab es dann doch mehrere Torszenen zu betrachten. Sieben Minuten nach Wiederanpfiff waren es die Schwedinnen, die furch Fridolina Rolfö in Führung gingen. Die Antwort der Schweizerinnen folgte aber nur zwei Minuten später, als Ramona Bachmann einen Abpraller über die schwedische Abwehr schlenzte und ins linke obere Eck zum Ausgleich einschob. Folglich trauten sich die Schweizerinnen mehr und erspielten sich gute Möglichkeiten im Torraum, blieben aber an der gegnerischen Defensive hängen.

Rund zehn Minuten vor dem Schlusspfiff zeigten die Schwedinnen, wieso sie vor der Partie als grosse Favoritinnen gehandelt wurden. Nach einem Eckball landete der Ball bei Hanna Bennison, die aus gut 18 Metern abzog, ins obere linke Eck einnetzte und damit den Schlussskore besiegelte.

Am Sonntagabend (18:00 Uhr) treffen die Schweizerinnen im letzten Gruppenspiel auf die Niederlande. (ldm)

