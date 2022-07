Europameisterschaft Schweizerinnen verspielen 2:0-Führung gegen Portugal: «Es ist frustrierend und tut weh» Die Schweizer Frauen-Nati kommt beim EM-Auftakt gegen den eigentlichen Aussenseiter Portugal nicht über ein 2:2 hinaus. Dabei ist die Schweiz mustergültig in die Partie gestartet. Raphael Gutzwiller, Leigh Aktualisiert 09.07.2022, 22.37 Uhr

Die Portugiesinnen jubeln über den Ausgleich, Géraldine Reuteler (links) und Eseosa Aigbogun sind enttäuscht. Bild: Peter Powell / Keystone

Eigentlich hätte man sich einen Turnierstart an dieser Europameisterschaft genau so erträumt. Nach fünf Minuten in dieser Auftaktpartie gegen Portugal in Leigh kommen die Schweizerinnen kaum aus dem Jubeln heraus. 2:0 stand es zu diesem Zeitpunkt. Coumba Sow mit einem Prachtstreffer aus der zweiten Reihe und Rahel Kiwic per Kopf nach einem Freistoss von Ramona Bachmann hatten die Schweizerinnen in Front geschossen. Es war ein grosses Schweizer Feuerwerk zum Start.

Die Schweizerinnen jubeln über die frühe 2:0-Führung. Salvatore Di Nolfi / Keystone

Doch was danach an diesem Samstagabend-Spiel zum schweizerischen EM-Autakt folgen sollte, war nur noch ein laues Lüftchen. Die Schweizerinnen wurden immer passiver, überliessen das Spielgeschehen dem Gegner und holten nur einen Punkt. Am Ende lautete das Resultat in diesem Auftaktspiel gegen Portugal 2:2. Es war sogar so knapp, dass Innenverteidigerin Viola Calligaris nach dem Spiel sagen musste:

«Wir müssen fast noch glücklich über den Punkt sein.»

Tatsächlich war es insgesamt ein enttäuschender Auftritt des Schweizer Nationalteams. Es war nie sichtbar, dass die Schweiz in diesem Duell mit den beiden Aussenseitern in der EM-Gruppe C auf dem Papier über das stärkere Team verfügte. Lia Wälti, normalerweise bei Arsenal und im Nationalteam Dreh- und Angelpunkt, kam in ihrem 100. Länderspiel nie ins Spiel. Und auch Barcelona-Spielerin Ana-Maria Crnogorcevic enttäuschte in ihrem Rekordspiel. Als erste Schweizerin steht sie bei 136 Länderspielen.

Die Schweiz verfiel nach der guten Startphase in eine komplette Passivität. Nach vorne ging von Minute zu Minute weniger, Portugal wurde förmlich zum Fussballspielen eingeladen. Schon in den ersten 45 Minuten hatte die Schweiz überraschenderweise weniger Ballbesitz als der Gegner, zu Beginn in der zweiten Hälfte wurde das Spieldiktat komplett den Portugiesinnen übergeben. So war es folgerichtig, dass es nach einem Eckball in der 58. Minute zum Anschlusstreffer kam. Diana Gomes scheiterte zwar mit dem ersten Versuch per Kopf noch an der Schweizer Torhüterin Gaëlle Thalmann, den Abpraller verwertete sie dann aber.

Spätestens mit jenem Anschlusstreffer kippte die Partie förmlich zu Gunsten Barcelonas. Mittelfeldspielerin Coumba Sow sagte später:

«Wir haben gemerkt, dass das Momentum kippt. Wir wollten das ändern, konnten aber nicht.»

Nur einige Minuten später kombinierten sich die Portugiesinnen nach einem Ballverlust von Innenverteidigerin Rahel Kiwic schön über die linke Seite, in der Mitte verwertete Jessica Silva eine punktgenaue Flanke zum Ausgleich. Für die Schweiz hätte es wenig später noch schlimmer kommen können. Nach einem Foul als hinterste Spielerin hatte Viola Calligaris Glück, als sie nur die gelbe Karte sah.

Die Schweizerinnen vergeben beim EM-Auftakt gegen Portugal eine 2:0-Führung. Keystone

Zum Ende des Spiels wurde es bei den Schweizerinnen zwar wieder ein bisschen besser, Géraldine Reuteler kam sogar noch zu einem Lattentreffer. Doch der Aufschwung reichte nicht mehr zum Sieg, zumal auch die Portugiesinnen noch einen Pfostentreffer zu verzeichnen hatten. «Die Punkteteilung ist gerecht», bilanzierte Nationaltrainer Nils Nielsen später. Doch ihm und den Spielerinnen war die Enttäuschung stark anzumerken. Coumba Sow etwa sagt:

«So gut zu starten und dann das Spiel aus der Hand zu geben, tut einfach weh. Es ist sehr frustrierend.»

Für Diskussionen sorgte nicht nur die Passivität der Schweizerinnen auf dem Platz, sondern auch jene des Nationaltrainers Nielsen. Er wechselte erstmals in der 74. Minute, als er überraschend die eigentliche Aussenverteidigerin Lara Marti auf dem Flügel brachte. Schon bereits zuvor hätte ein Input von aussen dem Spiel sehr gut getan. Nils Nielsen merkte selbstkritisch nach der Partie an: «Ich habe zu lange gewartet mit einer Änderung, das war mein Fehler. Es erklärt aber nicht, warum wir den Ball nicht halten können.»

Nach einer Partie steht die Schweiz nun bei einem Punkt. Durchgerechnet bedeutet dieses Unentschieden nichts weniger, als dass die Schweizerinnen nun definitiv einen Sieg gegen einen der beiden Gruppenfavoriten Schweden oder die Niederlanden holen müssten, möchten sie noch irgendwie das Unmögliche möglich machen und die Gruppenspiele erreichen. Für die Schweizerinnen geht es an dieser Europameisterschaft am nächsten Mittwoch weiter. Dann spielt die Schweiz gegen die Titelverteidigerinnen aus den Niederlanden.

Hier gibts den Live-Ticker zum Nachlesen:

