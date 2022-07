Europameisterschaft Trotz 1:2-Niederlage gegen Schweden: Schweizerinnen holen sich den Respekt zurück Trotz mühsamer Vorbereitung träumen die Schweizerinnen lange vom Punktgewinn gegen Favorit Schweden, verlieren aber mit 1:2. Raphael Gutzwiller, Sheffield Aktualisiert 13.07.2022, 22.21 Uhr

Die Schweizer Nati zeigt gegen Favorit Schweden eine gute Leistung, der Lohn bleibt aber aus. Salvatore Di Nolfi / EPA

79 Minuten lang ist Träumen erlaubt für die Schweizerinnen in der Bramall Lane in Sheffield. Ein Punktgewinn gegen Schweden wäre gut, ein Sieg fast eine Sensation. Dann kommt Hanna Bennison ausserhalb des Strafraums an den Ball und zerstört mit ihrem wunderschönen Treffer die Schweizer Träume.

Das Tor ist die Entscheidung einer Partie, in der sich die Schweizerinnen in jeden Ball geworfen haben. Sie haben dagegen gehalten gegen die Olympiafinalistinnen, die auch an dieser Europameisterschaft in England zu den Mitfavoriten auf den Titel zählen. Am Ende aber gibt es für die Schweiz die erwartete Niederlage in diesem zweiten Gruppenspiel.

Die Vorzeichen für die Partie waren aus Schweizer Sicht miserabel gewesen. Ein Magen-Darm-Chaos im Naticamp liess das Montagstraining ausfallen, einige Spielerinnen sind auch gegen Schweden noch nicht einsatzfähig. Dennoch gelingt dem Schweizer Team eine klare Leistungssteigerung gegenüber des ernüchternden 2:2-Unentschiedens gegen Portugal zum Auftakt der Europameisterschaft.

Grosse Enttäuschung, aber Respekt verschafft

Nationaltrainer Nils Nielsen ringt nach der Partie lange nach Worten und sagt dann: «Wir haben eigentlich ein gutes Spiel gemacht, aber leider trotzdem verloren. Wir hätten die Chance gehabt, einen Punkt zu holen oder Schweden gar zu schlagen. Darum ist die Enttäuschung sehr gross.»

Tatsächlich ist es ein gelungener Auftritt des Schweizer Teams, der grossen Respekt verdient. Taktisch geht es Nielsen etwas verändert an, auch wenn in der Aufstellung mit Luana Bühler anstelle von Rahel Kiwic nur eine neue aufläuft im Vergleich zum Portugal-Spiel.

Verteidigend in einem 4-1-3-2-System machen die Schweizerinnen den Raum auf dem Platz eng, Schweden kommt bis zur Pause zu keiner zwingenden Torchance. Und als nach 53 Schweden durch Fridolina Rolfö in Führung geht, schlagen die Schweizerinnen mit Ramona Bachmann postwendend zurück. Nach einem Flankenball von Ana-Maria Crnogorcevic in Richtung von Géraldine Reuteler landet der Ball bei Ramona Bachmann, sie schlenzt den Ball prächtig in die Maschen.

Ramona Bachmann nach dem Tor gegen Schweden. Tim Keeton / EPA

Die technisch versierte Offensivspielerin jubelt danach mit dem Zeigefinger vor den Lippen. Nach der Partie begründet Bachmann, dass dies als Zeichen in Richtung der Schwedischen Medien gewertet werden darf. Bachmann sagt:

«Bei den Fragen an der Pressekonferenz ging es nur darum, wie hoch Schweden gewinnen würde. Ich wollte ein Statement setzen. Wir können in der Schweiz auch Fussball spielen.»

Ähnlich äussert sich nach dem guten Auftritt Nielsen: «Schweden hatte grössere Angst davor einen Virus von uns zu kriegen als vor unserem Spiel.» Mittelfeldspielerin Géraldine Reuteler erwähnt weiter, dass auch die Schwedischen Spielerinnen vor dem Spiel nur über ein möglichst hohen Sieg gesprochen haben: «Wir haben uns mit dieser Leistung sicher international ein bisschen Respekt zurückgeholt.»

Géraldine Reuteler im Duell mit Hanna Glas. Ludvig Thunman/Freshfocus

Die Entscheidung in diesem Spiel fiel auch, weil die Schweizerinnen sich der Tatsache bewusst waren, dass selbst ein Punkt gegen Schweden eigentlich nicht genug wäre. «Ein Unentschieden wäre nicht das gewesen, was wir gebraucht hätten», sagt Nielsen. Nachdem Bachmann nach 72 Minuten wegen Krämpfen den Platz verlassen muss, geht zwar etwas Kreativität im Schweizer Spiel verloren, dennoch ist es jene Phase, in der die Schweiz am Sieg fast ein wenig schnuppert.

Die beste Chance dabei hat Coumba Sow, doch ihr Kopfball wird geblockt. «Wir haben daran geglaubt, dass wir das Spiel gewinnen können», so Innenverteidigerin Luana Bühler später. Doch die Räume werden grösser, die Schwedinnen nutzen sie. Nach dem 2:1-Siegtor durch Bennison erzielt Schweden noch zwei weitere Tore, die jedoch beide wegen Abseits nicht zählen.

Am Ende bleibt den Schweizerinnen ein respektables Resultat und ein guter Auftritt. «Das war die beste Partie in diesem Jahr von uns. Es ist schade, dass wir uns nicht selber belohnen konnten», sagt Nielsen.

Das Magen-Darm-Chaos im Schweizer Naticamp könnte dabei auch etwas Positives gehabt haben. «Diese Situation hat uns noch einmal mehr zusammengeschweisst», so Mittelfeldspielerin Géraldine Reuteler. Und Viola Calligaris meint: «Die Vorbereitung auf das Spiel war sicher nicht leicht. Trotzdem haben wir gesagt, dass wir alles geben werden.»

Der Auftritt der Schweiz gegen Schweden macht immerhin Mut für den Auftritt gegen die Niederlande am Sonntag. Dort braucht es einen Sieg, möchten die Schweizerinnen das Viertelfinal erreichen.

