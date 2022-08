EM München: Marathonläuferin Schlumpf erreicht einen Top-10-Platz

European Championships Fabienne Schlumpf verpasst Marathon-Medaille trotz starker Leistung Fabienne Schlumpf zeigt an der Europameisterschaft in München eine überzeugende Leistung. Für angestrebtes Edelmetall reicht es nicht. Die Zürcherin beendet den Wettkampf auf Rang 9. Simon Wespi Aktualisiert 15.08.2022, 14.02 Uhr

Fabienne Schlumpf erreicht in München einen Top-10-Platz. Keystone (Archiv)

Marathonläuferin Fabienne Schlumpf hat eine EM-Medaille verpasst. An den European Championships in München erreicht die 31-Jährige als Neunte einen Top-Ten-Platz. Schlumpf zeigte eine starke Leistung. Die Zürcherin hielt sich bis 36 Kilometern in der Spitzengruppe auf, leistete viel Führungsarbeit und verschärfte sogar das Tempo. Doch dann musste sie abreissen lassen.

Trotz verpasstem Edelmetall zeigte sich Schlumpf nach dem Rennen mehr als zufrieden: «Ich bin sehr glücklich. Ich bin ins Rennen gestartet, um eine Medaille zu kämpfen. Am Schluss ist mir aber die Kraft ausgegangen», sagte sie im Interview bei SRF:

«Wenn mir jemand vor einem halben Jahr gesagt hätte, dass ich heute in München mit einem neunten Platz dastehe, ich hätte es nicht geglaubt.»

Die Marathon-Zwölfte der Olympischen Spiele in Tokio war im Dezember des letzten Jahres von einer Herzmuskelentzündung heimgesucht worden. Während mehreren Monaten konnte Schlumpf nicht trainieren. Ein Start an den Titelkämpfen in München schien langezeit ungewiss.

Die knapp 42 Kilometer am schnellsten bewältige Aleksandra Lisowska. Die Polin sicherte sich in einer Zeit von 2:28:36 den Titel. Silber schnappte sich die Kroatin Matea Parlov Kostro, Bronze ging an die Niederländerin Nienke Brinkman.

Im Marathon der Männer kam es zu einem Überraschungs-Sieg eines Lokalmatadoren. Der Deutsche Richard Ringer setzte sich im Schlussspurt gegen Marhu Teferi aus Israel durch. Bester Schweizer wurde Adrian Lehmann als 23.