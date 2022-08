European Championships München: Ruderer bescheren erste Medaillen

European Championships München Ruderer bescheren der Schweiz die ersten Medaillen – Triathlon-Staffel überzeugt mit Bronze Am Wochenende nahmen an den European Championships gleich mehrere Athletinnen und Athleten eine Medaille ins Visier. Den Bann als erstes brechen konnte die Ruder-Delegation. Die grosse Übersicht: Simon Wespi und Leandro De Mori 14.08.2022, 21.04 Uhr

Inhaltsverzeichnis Rudern

Klettern

Triathlon

Rad

Raphael Ahumada, rechts, und Jan Schaeuble, hier beim ersten gemeinsamen Weltcupsieg, dürfen auch in München jubeln. Detlev Seyb / Swiss Rowing

Andri Struzina gewann im Leichtgewichts-Einer die Bronze-Medaille und eröffnete damit den Medaillen-Reigen für die Schweiz. Der 25-jährige Zuger zeigte von Beginn an ein starkes Rennen. Sein erstes Edelmetall an einem Grossanlass war nie in Gefahr. Für Struzina, der für gewöhnlich im Doppelzweier im Einsatz ist, kommt die Medaille im Skiff überraschend. «Es ist wunderschön», sagte er im Interview bei SRF. «Es ist ein spezieller Event. Wir Ruderer sind uns dies nicht gewohnt. So eine Kulisse und jetzt diese Medaille, das ist mega cool.» Die Goldmedaille sicherte sich der Grieche Antonios Papakonstantinou.

Im Leichtgewicht-Doppelzweier der Männer folgte weiteres Edelmetall. Jan Schäuble und Raphael Ahumada gewinnen die bronzene Auszeichnung. Der Zentralschweizer Schäuble und der Westschweizer Ahumada lagen bis zu Rennhälfte sogar in Führung, dann drehten die favorisierten Iren auf und sicherten sich überlegen Gold. Das Schweizer Duo setzte sich schliesslich im Kampf um Bronze hauchdünn gegen Portugal durch. Der 21-jährige Ahumada sagte hinterher im Interview: «In unserer Bootsklasse ist es immer sehr knapp. Wir haben es versucht, bis am Schluss durchzuziehen.» Mit Erfolg. Der 22-jährige Schäuble betonte: «Wir sind das Newcomer-Boot und haben nun gezeigt, dass wir bei der Elite mitfahren können. Wir sind super happy». Für Schäuble/Ahumada ist es bislang der grösste Erfolg ihrer Karriere.

Die beiden Frauen im Leichtgewicht-Doppelzweier, Patricia Merz und Frédérique Rol blieben indes ohne EM-Medaille. Das Zuger/Waadtländer-Duo musste sich im Final mit Rang fünf begnügen.

Im Wettkampf der Sportkletterinnen konnte Petra Klingler nicht an ihre Leistung aus der Qualifikation anknüpfen. Die 30-jährige Zürcherin verpasste den Final im Bouldern als 13. deutlich. Klingler hatte die Qualifikation auf dem starken fünften Platz beendet. Im Halbfinal konnte sie die ersten drei von vier Hindernissen nicht meistern. Die beiden Männer, Julien Clémence und Sascha Lehmann, blieben am Samstag im EM-Halbfinal als 19. und 20. chancenlos. In der Kategorie «Lead» tags darauf, verpasste Sascha Lehmann den Finaleinzug der besten Acht als Neunter denkbar knapp. Für Nino Grünenfelder bedeutete ebenfalls der Halbfinal Endstation.

Triathlet Simon Westermann erzielte ein Spitzenresultat. Der 24-jährige Zürcher erreichte das Ziel als starker Neunter. Sichtlich glücklich zeigte er sich nach der Leistung im Interview bei SRF: «Ich bin mega happy. Ein neunter Platz an einer EM bedeutet mir viel». Weniger erfreulich lief der Wettkampf für Max Studer. Der Leader im Schweizer Team musste sich mit Rang 22 begnügen, Sylvian Fridelance klassierte sich auf Platz 36.

Julie Derron lief als letzte Athletin für die Schweizer Mixed-Staffel. Claudio Thoma / freshfocus

Die Triathlon Mixed-Staffel um Max Studer, Cathia Schär, Simon Westermann und Julie Derron kommt an den European Championships zur Bronzemedaille. Es war ein starker Auftritt der Schweizer am Sonntagabend. Max Studer eröffnete das Rennen optimal und brachte die Schweiz mit seinem Auftritt zwischenzeitlich in Führung. Als zweite Athletin musste Cathia Schär den Lead an Siegernation Frankreich abgeben, während sich die Schweiz und Deutschland folglich bis ins Ziel ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen um die Silber- und Bronzemedaille lieferten. Auf den letzten Metern zu Fuss entschied die deutsche Laura Lindemann das Duell gegen Julie Derron für sich.

Beim Strassenrennen der Männer verpasst die Schweizer Auswahl einen Exploit. Zwar fuhr mit Tom Bohli ein Schweizer im Schlusssprint mit, er kam aber lediglich als 15. Fahrer ins Ziel. Zum Gewinner krönte sich nach den knapp 210 Kilometern der Niederländer Fabio Jakobsen vor dem Franzosen Arnaud Démare.