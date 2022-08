Kambundji, Williams & Schumacher: Die berühmten Geschwisterpaare

Familienangelegenheit Die Kambundji-Schwestern rocken die EM – diese berühmten Sport-Geschwisterpaare gibt es auch noch Der komplette Medaillensatz bei der EM ist bei den Kambundjis eine Familienangelegenheit. Neben den schnellen Schweizerinnen gibt es weitere berühmte Sport-Geschwisterpaare. Gabriel Vilares 22.08.2022, 16.00 Uhr

Wird Ditaji (links) auch mal so erfolgreich wie ihre Schwester Mujinga Kambundji? Mujinga hat «erst» mit 24 Jahren an einem Grossanlass eine Medaille geholt. Die jüngere Schwester nun schon mit 20. keystone

Die Kambundji-Schwestern haben bei den European Championships in München einen kompletten Medaillensatz für die Schweiz abgeräumt. Die 30-jährige Mujinga sprintete über 100 m zu Silber, über die doppelte Distanz zu Gold. Die 10 Jahre jüngere Ditaji überraschte mit Bronze über 100 m Hürden.

Die Kambundjis teilen mit der Leichtathletik ihre Passion, mit der sie uns auch künftig viel Freude bereiten dürften. Sie sind jedoch nicht die einzigen Geschwister, die sportlich im Rampenlicht stehen. Eine Übersicht von erfolgreichen Geschwister-Paaren:

Granit und Taulant Xhaka

Der eine ist Schweizer Nati-Captain, der andere lief 30 Mal für das albanische Nationalteam auf. Beide sind sie in Basel aufgewachsen. Granit spielt seit 2016 in London beim FC Arsenal, Taulant ist seit 2010 Spieler des FC Basel (zwischen 2012 und 2013 an GC ausgeliehen). Bei der EM 2016 in Frankreich kreuzten sich ihre Wege in der Gruppenphase.

Die Nati setzte sich dank eines Treffers von Fabian Schär mit 1:0 durch. Auch in der Gruppenphase der Champions League 2016/2017 duellierten sich die Xhakas. Beide Male mit dem besseren Ende für Granits Arsenal. Der 29-jährige Nati-Captain gehört zu den talentiertesten Schweizer Fussballern der Geschichte. Er ist 104-facher Internationaler und auf bestem Wege, den Rekord von Heinz Hermann (118 Einsätze) zu knacken.

Gruppenphase bei der EM 2016 in Lens: Granit (links) im Duell mit Taulant Xhaka. keystone

Serena und Venus Williams

Unglaublich: Beide haben den 40. Geburtstag schon hinter sich und beide sind nach wie vor als Tennis-Profi aktiv. Zwar nicht mehr ganz so erfolgreich wie in der Vergangenheit, aber die Williams-Schwestern haben eine Ära geprägt. Sowohl die 42-jährige Venus als auch die 40-jährige Serena haben die Weltrangliste der Frauen angeführt. Serena ist 23-fache Grand-Slam-Siegerin, Venus 7-fache.

Auf dem Platz sind sich die Amerikanerinnen 31 Mal gegenüber gestanden. Die jüngere Schwester Serena behielt 19 Mal das bessere Ende für sich. Auch zusammen haben sie so einiges gewonnen. An den Olympischen Spielen von 2000, 2008 und 2012 gab es Gold für das Duo. Serena Williams hat vor wenigen Tagen ihren Rücktritt angekündigt. Sie dürfte sich nach den US Open vom Tenniszirkus verabschieden.

Wie lange zeigen sich Venus (links) uns Serena Williams auf dem Tennisplatz? Serena hat vor wenigen Tagen ihren Rücktritt angekündigt. keystone

Janica und Ivica Kostelic

Das Skifahren haben sie bei ihrem Vater Ante erlernt – und wie! Janica errang drei Mal den Gesamtweltcup, fünf Weltmeistertitel und ist die erfolgreichste alpine Skirennläuferin der olympischen Geschichte (4x Gold, 2x Silber). Wie ihr älterer Bruder Ivica trat sie in allen Disziplinen an. Der Kroate war jedoch vor allem im Slalom erfolgreich, wurde 2003 in St. Moritz vor Silvan Zurbriggen Weltmeister. Zudem holte er viermal an den Olympischen Spielen Silber und gewann 2011 das Gesamtklassement.

Haben bei der Ski-WM 2003 in St. Moritz abgeräumt: Ivica und Janica Kostelic. Beat Blaettler

Murat und Hakan Yakin

Die beiden Basler bringen es auf gemeinsam 136 Länderspiele. Immer wieder haben sich die Wege der Brüder auch bei der Arbeit gekreuzt. Nati-Coach Murat Yakin beschrieb es in einem Interview mit dieser Zeitung so: «Wir haben miteinander und gegeneinander gespielt. Und dann wurde ich irgendwann für eine kurze Zeit in Luzern Hakans Trainer.

Das war ein grosses Thema in den Medien. Für uns war es keine besondere Geschichte, dass ich sein Trainer war. Und obwohl ich von ihm mindestens so viel verlangt habe wie von allen anderen Spielern, hat unser Verhältnis nicht gelitten». Hakan Yakin ist derzeit als Assistenztrainer beim FC Schaffhausen tätig.

11. Dezember 2011: Meisterschaftsspiel zwischen dem FC Luzern und Servette. Murat Yakin (links) war damals Trainer von seinem Bruder. keystone

Dominique und Michelle Gisin

«Omi, da isch d Dominique.» An diesen Satz mag sich noch manch ein Ski-Fan erinnern. Dominique Gisin hatte bei der Abfahrt der Olympischen Spiele in Sotschi 2014 zeitgleich mit Tina Maze gewonnen. Die frischgebackene Olympiasiegerin wollte dies als erstes ihrer Grossmutter mitteilen. Ihre neun Jahre jüngere Schwester durfte sich auch schon zweimal olympischen Gold umhängen lassen.

In Pyeongchang und Peking stand die Engelbergerin in der Alpinen Kombination zuoberst auf dem Treppchen. Zudem gab es auch im Super-G Bronze. Mit Marc war ein weiterer Gisin als Ski-Profi aktiv. Im November 2020 gab er nach mehreren schweren Verletzungen den Rücktritt bekannt.

Olympiasiegerinnen: Dominique (links) und Michelle Gisin. keystone

Michael und Ralf Schumacher

Zusammen mit Lewis Hamilton hält Michael Schumacher den Rekord von sieben Weltmeistertiteln in der Formel 1. Er fuhr für die Teams Jordan, Benetton, Ferrari und Mercedes. Am 29. Dezember 2013 schlug der Deutsche im französischen Méribel beim Skifahren mit dem Kopf gegen einen Felsbrocken. Informationen zu seinem Gesundheitszustand werden seit diesem Unfall zurückgehalten. Sein jüngerer Bruder Ralf war deutlich weniger erfolgreich. Immerhin konnte er sechs Grand Prix für sich entscheiden.

Waren 2005 beim GP Italien in Monza gemeinsam am Start: Michael (links) und Ralf Schumacher. keystone

Vitali und Wladimir Klitschko

Unter dem Namen Dr. Steelhammer (Wladimir) und Dr. Eisenfaust (Vitali) schickten die Brüder ihre Kontrahenten regelmässig auf die Bretter. Im Oktober 2008 sorgten sie für ein Novum, als sie gleichzeitig Weltmeistertitel im Schwergewicht trugen. Seit 2014 ist Vitali Bürgermeister von Kiew. Die Gebrüder Klitschko sehen sich seit dem russischen Angriffskrieg mit dem schwierigsten Kampf ihrer Karriere konfrontiert.

Wladimir (links) und Vitali Klitschko am WEF 2022 in Davos. keystone

Dinara und Marat Safin

Dinara Safina und Marat Safin führten beide die Weltrangliste im Tennis an. Dinara wurden einige Grand-Slam-Titel zugetraut, doch im Alter von nur 25 Jahren musste sie das Tennisracket wegen Rückenproblemen an den Nagen hängen. Was ihr verwehrt blieb, erreichte ihr älterer Bruder: Marat war bei den US Open (2000) und Australian Open (2005) siegreich.

Gemeinsam beim Hopman Cup 2009 in Perth im Einsatz: Marat Safin und Dinara Safina. keystone

Andy und Jamie Murray

Der Schotte Andy Murray ist der erste Tennisspieler, der zweimal in Folge Olympiagold (2012 und 2016) gewann. Der 35-Jährige war während 41 Wochen die Nummer 1 der Weltrangliste, sicherte sich drei Grand-Slam-Titel. Nach Hüftproblemen folgten Operation um Operation, zwischenzeitlich gar der Rücktritt.

Mittlerweile spielt er mit einem künstlichen Hüftgelenk und kämpft sich in der Weltrangliste (aktuell ATP 49) immer weiter nach vorne. Sein älterer Bruder Jamie ist in erster Linie im Doppel tätig. Zusammen haben die beiden zwei Turniere für sich entschieden.

Jamie (links) und Andy Murray haben im Doppel auch schon reüssiert. keystone

Bob und Mike Bryan

Die amerikanischen Zwillingsbrüder Bob und Mike Bryan bildeten zusammen das erfolgreichste Tennis-Doppel der Geschichte. 119 Titel und darunter 16 Grand-Slam-Trophäen gehen auf ihr Konto. Bei den Olympischen Spielen in London sicherten sie sich Gold, vier Jahre zuvor in Peking war es Bronze. Die eineiigen Zwillinge haben 2020 im Alter von 42 Jahren ihren Rücktritt erklärt.

Die Zwillinge Mike (links) und Bob Bryan siegten 2014 an den ATP Finals in London. keystone

Maria und Susanne Riesch

Maria Riesch – inzwischen Höfl-Riesch – konnte in vier von fünf Disziplinen im Weltcup Rennen gewinnen. Die deutsche Allrounderin gehörte zu den besten ihres Fachs. Sie ist dreifache Olympiasiegerin, zweifache Weltmeisterin und konnte die Gesamtwertung für sich entscheiden. Deutlich weniger erfolgreich unterwegs war die jüngere Schwester Susanne. Es reichte zu lediglich zwei Podestplatzierungen im Weltcup für die Technik-Spezialistin.

Gemeinsam auf dem Weltcup-Slalompodest im schwedischen Are: Susanne (links) und Maria Riesch. keystone

Frank und Ronald de Boer

Bei Ajax Amsterdam, dem FC Barcelona, den Glasgow Rangers, der niederländischen Nationalmannschaft standen die Zwillingsbrüder Frank und Ronald de Boer gemeinsam auf dem Platz. Auch den Ausklang der Karriere absolvierten die beiden gemeinsam in Katar. 1995 haben sie zusammen mit Ajax die Champions League gewonnen.

Frank, der zehn Minuten jüngere Zwillingsbruder, war zuletzt Nationaltrainer der Niederlande. Nach dem überraschenden EM-Aus 2021 im Achtelfinal gegen Tschechien wurde der Posten als Bondscoach frei.

Im niederländischen Nationalteam: Ronald (ganz rechts) und daneben Frank de Boer. keystone

Andy und Fränk Schleck

Das Podest an der Tour de France 2011: Andy Schleck (links, auf Rang 2), Cadel Evans (Mitte, Sieger) und Fränk Schleck. keystone

Anouk und Zoé Vergé-Dépré

Anouk und Zoé Vergé-Dépré teilen die Leidenschaft Beachvolleyball. Doch die beiden spielen nicht zusammen in einem Team. Die sechs Jahre ältere Anouk konnte bei den Olympischen Spielen in Tokio an der Seite von Joana Heidrich Bronze gewinnen. Die 24-jährige Zoé bildet zusammen mit Esmée Böbner ein Duo.

Zoé Vergé-Dépré (links) empfing Schwester Anouk nach den Olympischen Spielen am Flughafen Zürich. keystone

David und Philipp Degen

David (17 Einsätze) und Philipp (32 Einsätze) konnten insgesamt 49 Mal im Nati-Dress auflaufen. Die Zwillingsbrüder spielten auch gemeinsam beim FC Basel. Nach der Karriere gründen die Baselbieter eine Agentur für Spielervermittlung. Im Sommer 2021 übernimmt David den FC Basel von Bernhard Burgener und ist Verwaltungsratspräsident des Klubs.

Gemeinsam für die Nati: Philipp (links) und David Degen. keystone

Philipp und Simon Schoch

Der Final im Parallel-Riesenslalom der Snowboarder war 2006 in den Olympischen Spielen in Turin eine reine Schweizer Angelegenheit. Philipp setzte sich wie schon 2002 durch und konnte sich ein zweites Mal Gold umhängen lassen. Simon konnte sich mit Silber trösten.

Spitzen-Snowboarder: Philipp (rechts) und Simon Schoch. keystone

Im Trio: Gasparin-Schwestern

2011 schrieben die Gasparin-Schwestern Geschichte. Sie waren die erste Schweizer Damenstaffel im Weltcup und dazu noch mit drei Schwestern. Selina, die älteste der Geschwister, ist bis anhin die erfolgreichste. 2014 lief sie in den Olympischen Spielen in Sotschi im Einzellauf zu Silber und zur ersten olympischen Medaille für die Schweiz im Biathlon.

Die Schwestern Elisa, Selina und Aita Gasparin (v.l.n.r.). keystone

Auch im Trio: Die Gebrüder Rodriguez

Alle haben sie den Sprung ins Business des Profi-Fussballs geschafft. Ricardo, der Zweitgeborene, hat mit Stationen beim FCZ, Wolfsburg, Mailand und Turin die erfolgreichste Karriere vorzuweisen. Der Verteidiger gehört bei der Nati zu den Stammkräften und durfte schon 98 Mal sein Land vertreten.

Die Brüder Francisco, Ricardo und Roberto Rodriguez (v.l.n.r.) keystone