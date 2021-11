FC Luzern: Trainer Fabio Celestini entlassen

Super League Reaktion auf anhaltende Misere: Der FC Luzern entlässt Trainer Fabio Celestini Der FC Luzern hat sich per sofort von seinem Chef-Trainer Fabio Celestini getrennt. Sandro Chieffo übernimmt interimistisch. Dan Urner 22.11.2021, 14.47 Uhr

Der FC Luzern hat auf die anhaltende sportliche Misere reagiert und Chef-Trainer Fabio Celestini per sofort vom Dienst entbunden. Dies teilte der amtierende Cupsieger am Montag mit. Die Zentralschweizer waren nach der 1:3-Niederlage beim FC Lugano auf den letzten Tabellenplatz in der Super League abgerutscht.