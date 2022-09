Alles zum Rücktritt von Roger Federer: Letztes Spiel am Freitag

14:23 Uhr 21. September

Federer: «Ich würde gerne mit Rafa spielen»

Roger Federer wird seine Karriere am Freitag mit einem Einsatz im Doppel beenden. Für seinen letzten Auftritt wünscht sich der 41-Jährige einen ganz besonderen Partner an seiner Seite: Rafael Nadal. «Natürlich würde ich gerne mit Rafa spielen», sagte Federer. «Das wäre ein spezieller Moment.» Mit Nadal verbindet Federer eine jahrelange sportliche Rivalität, abseits der Platzes sind die beiden Superstars und ihre Familien aber eng befreundet. «Das ist eine grosse Botschaft an den Sport», sagte Federer über die besondere Beziehung zu Nadal. Gemeinsam haben die beiden 42 Grand-Slam-Titel gewonnen. «Wir werden in der Zukunft noch viele Momente haben, die wir miteinander teilen werden», hatte Nadal letzte Woche an Federer gerichtet geschrieben. Vielleicht folgt bereits am Freitagabend schon so ein Moment.