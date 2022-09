Laver Cup: Roger Federer im Doppel mit Rafael Nadal

12:54 Uhr Donnerstag, 22. September

Bestätigt: Federer mit Nadal im Doppel

Es war ein offenes Geheimnis, nun wird das Traumszenario Realität: Roger Federer bestreitet am Freitagabend (ab zirka 21.30 Uhr Schweizer Zeit) sein letztes Spiel als Profisportler an der Seite seines langjährigen Rivalen und Freundes Rafael Nadal. Die beiden treffen auf die Amerikaner Jack Sock und Frances Tiafoe. Bisher standen der Spanier und der Schweizer erst einmal gemeinsam auf dem Platz: 2017 bei der Laver-Cup-Premiere in Prag. 2019 in Genf musste Nadal das Doppel eine Stunde vor Spielbeginn wegen einer Verletzung am Handgelenk platzen lassen. Übrigens: Weil seine Frau und er in den nächsten Wochen erstmals Eltern werden und die Schwangerschaft nicht reibungslos verläuft, reiste der 36-jährige Spanier erst am Donnerstagmorgen nach London. Federer sagt: «Ich weiss nicht, ob ich das alles handeln kann. Ich hoffe, ich komme mit den Emotionen klar. Ich werde es versuchen. Manchmal war ich vor Spielen schrecklich nervös. Diesmal bin ich super aufgeregt, Rafa, Novak in meinem Team zu haben und nicht gegen sie spielen zu müssen. Mit Rafa zu spielen, fühlt sich speziell an. Es wird wunderbar. Ich werde versuchen, es zu geniessen.»