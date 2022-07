Guanyu Zhou will nach Horror-Crash in Österreich wieder starten

Formel 1 Alfa-Sauber-Pilot Zhou nach Horror-Crash: «Sehen uns in Österreich!» Guanyu Zhou erlebt am Sonntag beim Grand Prix in Silverstone bange Augenblicke nach seinem Horror-Crash. Der Alfa-Sauber-Pilot bleibt unverletzt und will bereits in dieser Woche wieder an den Start. 04.07.2022, 15.50 Uhr

Guanyu Zhou ist am Sonntag in einem fürchterlichen Crash involviert. Der Chinese übersteht diesen glücklicherweise unbeschadet. freshfocus

Es waren heftige Bilder, die sich am Sonntag beim Formel-1-Rennen in Silverstone ereigneten. Kurz nach dem Start überschlug es den Boliden des chinesischen Piloten Guanyu Zhou. George Russell war in den Fahrer des Hinwiler Rennstalls gekracht. Zhou wurde über einen Reifenstapel geschleudert und landete kopfüber im Fangzaun.

Nach langen Minuten der Ungewissheit folgte die Entwarnung durch den Weltverband FIA. Der Chinese war bei Bewusstsein und wurde für Untersuchungen ins Medical Centre befördert. Wenig später wurde klar, der 23-Jährige blieb unverletzt. «Halo hat mich heute gerettet», schrieb Zhou auf den Sozialen Medien. Der Überrollbügel (sieben Kilogramm schwerer Titanring), der seit 2018 in der Formel 1 Pflicht ist, hatte Schlimmeres verhindert.

Am Montag meldete sich Guanyu Zhou via seinen sozialen Kanälen erneut bei seinen Fans. «Ich möchte mich bei den Streckenposten und dem medizinischen Team in Silverstone bedanken, sie waren wirklich fantastisch.» Und weiter machte der Formel-1-Neuling klar, dass er bereits am kommenden Wochenende beim GP von Österreich in Spielberg wieder fahren werde.

«Ich bin heisser den je, um auf die Strecke zurückzukehren. Wir sehen uns in Österreich.»

Das Qualifying geht bereits am Freitag über die Bühne, weil am Samstag ein Sprintrennen steigt. Am Sonntag folgt dann der Höhepunkt mit dem Rennen. (gav)