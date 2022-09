Formel 1: Verstappen gewinnt Grossen Preis der Niederlande

Formel 1 Heimsieg in Zandvoort: Verstappen baut WM-Führung aus Max Verstappen feiert seinen insgesamt zehnten Saisonsieg und vergrössert den Punkte-Vorsprung vor der Konkurrenz. Die erfolgreiche Titelverteidigung ist dem Niederländer kaum mehr zu nehmen. 04.09.2022, 16.53 Uhr

Max Verstappen hat in den Niederlanden einen Heimsieg gefeiert. Keystone

In der Heimat fast schon Weltmeister: Max Verstappen hat an der Nordseeküste endgültig Kurs auf seinen zweiten Titel genommen und den Fans in Orange eine vorläufige WM-Party geschenkt. Der Red-Bull-Star gewann in Zandvoort vor Mercedes-Pilot George Russell und Charles Leclerc im Ferrari, es war Verstappens vierter Sieg in Serie - und seine Führung im WM-Klassement ist nun erstmals in seiner Karriere dreistellig. Mercedes-Pilot Lewis Hamilton verpasste das Podium als Vierter knapp.

Verstappen dagegen sammelt weiter fleissig Zähler, es war bereits sein 10. Sieg im 15. Rennen. 109 Punkte Vorsprung hat er auf die vermeintlichen Verfolger: Leclerc verlor in Zandvoort weiter an Boden, Verstappens Teamkollege Sergio Perez liegt gleichauf mit dem Monegassen.

Und es ist ein dramatisch hoher Rückstand: Selbst, wenn Verstappen in sieben verbleibenden Rennen noch viermal ausscheidet und Leclerc all diese Rennen gewinnt, würde der Niederländer in jedem Fall noch immer vorne liegen. Im Oktober kann er den WM-Triumph vorzeitig perfekt machen.

Die Stimmung rund um den Kurs in den Dünen passte zu dieser Gemengelage. Das ganze Jahr über reisen die Verstappen-Fans zu Tausenden um die Welt, in Zandvoort haben sie nun seit dem vergangenen Jahr endlich auch ein Heimspiel. Mehr als 300'000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren es am gesamten Wochenende, die Atmosphäre eine Mischung aus Fussballstadion und Darts-WM.

Bottas scheidet mit technischen Problemen aus

Alfa-Sauber-Pilot Valtteri Bottas musste das Rennen aufgrund technischer Probleme in Runde 54 vorzeitig beenden. Auch sein Teamkollege Zhou Guanyu verfehlte als 16. die Punkteränge. (sid/dur)