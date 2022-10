Champions League: Bayern lassen Pilsen keine Chance

Fussball Champions League Bayern München lässt Viktoria Pilsen keine Chance und setzt ein Zeichen nach Dortmund In der Champions League steht am Dienstag die erste Tranche des dritten Spieltag auf dem Programm. Im Spitzenspiel der Runde trifft Inter Mailand auf Barcelona. Die grosse Übersicht: Simon Wespi 04.10.2022, 20.54 Uhr

Torschütze zum 5:0: Eric Maxim Choupo-Moting. Keystone

Bayern München – Viktoria Pilsen 5:0 (3:0)

Der FC Bayern München liess am dritten Spieltag der Champions League nichts anbrennen. Gegen Viktoria Pilsen übten die Deutschen von Beginn weg viel Druck aus. Leroy Sané, Serge Gnabry und Sadio Mané liessen tschechische Hoffnungen auf Zählbares früh platzen. Bereits nach 21 Spielminuten führten die Bayern mit 3:0. Erneut Sané sowie Eric Maxim Choupo-Moting erhöhten in der zweiten Halbzeit auf 5:0. Die Bayern führen die Gruppe C mit neun Punkten souverän an. Damit sind die Bayern für den Klassiker gegen Borussia Dortmund vom kommenden Samstag gerüstet. Der BVB gastiert am Mittwoch in Sevilla zum Kräftemessen.