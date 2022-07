Frauen-EM: Überraschen die Schweizerinnen die Niederlande?

Fussball-EM Die Schweiz verliert gegen die Niederlande und verpasst den EM-Viertelfinal Das Team von Nils Nielsen unterliegt den niederländischen Titelverteidigerinnen trotz ansprechender Leistung mit 1:4. Erneut muss die Nati nach der Vorrunde die Segel streichen. Dan Urner Aktualisiert 17.07.2022, 20.03 Uhr

Die Schweiz, um Ramona Bachmann (vorne), muss in England die Segel streichen. Keystone

Die Schweiz hat an der EM in England den Vorstoss in die K.o.-Runde trotz einer tadellosen Leistung verpasst. Das stark aufspielende Team von Trainer Nils Nielsen schnupperte gegen die Niederlande mehrfach am benötigten Sieg – musste am Ende aber eine ärgerliche wie deutliche 1:4-Niederlage hinnehmen. Die Titelverteidigerinnen ziehen damit hinter Schweden als Gruppenzweite in den Viertelfinal ein. Die Schweiz scheidet wie vor fünf Jahren nach der Vorrunde aus.