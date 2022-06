Neven Subotic rechnet mit dem Profifussball ab

Fussball «Ich bin so angekotzt»: Neven Subotic hat mit dem Fussball abgeschlossen Der ehemalige Verteidiger und zweifache Deutsche Meister kann dem Profigeschäft nichts mehr abgewinnen. Wichtiger ist ihm seine Stiftung. Dan Urner 10.06.2022, 14.27 Uhr

Neven Subotic interessiert sich kaum mehr für Fussball. Keystone

Viele Fussballstars bleiben dem Sport auch nach der Karriere verbunden – oder setzen ihre Laufbahn gar in anderer Funktion fort, etwa als Trainer. Einen radikal anderen Weg beschreitet indes Neven Subotic. Der ehemalige Verteidiger, der etwa für Mainz 05, Borussia Dortmund und Union Berlin aktiv war, hat seiner Karriere in diesem Jahr offiziell einen Schlussstrich verpasst. Mit dem Fussballgeschäft hat er gänzlich abgeschlossen, wie er in einem Interview mit der «Augsburger Allgemeinen» eindrücklich darlegt.

Fussball «per se» interessiere ihn nicht mehr, erklärt der 33-Jährige; er schaue sich kein ganzes Spiel an, «nur noch Highlights». Um nachzuschieben, er schaue sich eher eine Folge der Animationsserie «South Park» an als den Final der Champions League: «Das packt mich null. Ich weiss, das ist sehr verwirrend. Ich weiss, dass Sport Leute auch verrückt machen kann.» Sein Vater sei ein Paradebeispiel: «Wenn ich den anrufe, schaut der Tennis oder zweite Liga Italien. Ich bin so angekotzt, weil vieles davon so irrelevant ist.»

Einen weitaus grösseren Stellenwert nimmt für den reflektierten Deutsch-Serben, der auch die US-amerikanische Staatsbürgerschaft besitzt. hingegen seine 2012 gegründete Stiftung ein, die sich weltweit für den Zugang zu sauberem Trinkwasser einsetzt. Die Zeitung beziffert den jährlichen Beitrag Subotics auf 400'000 Euro. «Wir realisieren das Menschenrecht auf Trinkwasser und zu sanitären Anlagen», fasst Subotic die Mission der Stiftung zusammen.

Subotic fuhr in Berlin Bahn statt Auto

Dass sich der im ehemaligen Jugoslawien geborene Subotic, der im Trikot von Borussia Dortmund zwei Deutsche Meisterschaften feierte, von seinem vormaligen Dasein als Fussballer derart schnell emanzipiert hat, verwundert kaum. Schon während seiner Laufbahn war er durch seine ausdrückliche Bescheidenheit aufgefallen, seinen beileibe stattlichen Einkünften zum Trotz. So zog er während seiner Zeit bei Union Berlin – dort spielte er in der Saison 2019/20 unter der Ägide des Schweizer Trainers Urs Fischer – dem Auto ganz unprätentiös die städtische S-Bahn vor.

Fussball an sich sei toll, «aber es verblendet auch», sagt Subotic. Und kritisiert gleichsam die unschönen Auswüchse des Profigeschäfts. Dieses scheint zuweilen die Illusion eines von der restlichen Gesellschaft abgekoppelten Paralleluniversums hervorzubringen, in dem sich massenmedial beachtete, von Fans verehrte und finanziell bestens abgesicherte Sport-Grössen wähnen.