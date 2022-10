Wie Bruno Berner Aufsteiger Winterthur aus der Krise führt

Fussball «Ich bin weder erstaunt noch überrascht!» Bruno Berner erklärt den Erfolg des FC Winterthur Zehn Punkte aus den letzten vier Spielen, nur YB ist in den letzten Wochen so gut wie der FC Winterthur. Trainer Bruno Berner erzählt im Gespräch, wie er den Aufsteiger nach dem Fehlstart stabilisiert hat. Tobia Gazzotto und Etienne Wuillemin Jetzt kommentieren 22.10.2022, 05.00 Uhr

Hatte in den letzten Wochen viel zu jubeln: FC Winterthur-Trainer Bruno Berner. Pascal Muller/ freshfocus

Mit zehn Punkten aus vier Spielen setzte der FC Winterthur ein gehöriges Ausrufezeichen in der Super League. Am Sonntag gastieren die Winterthurer im Basler St.Jakob-Park. Mit einem Sieg könnte man gar den FCB, gegen den es beim ersten Aufeinandertreffen zum Saisonauftakt ein 1:1 gab, in der Tabelle überholen. Winterthur-Trainer Bruno Berner interessiert dies aber kaum, wie er am Freitag erzählt.

Vier Spiele, zehn Punkte, nur ein Gegentor. Was ist in den letzten Wochen mit dem FC Winterthur passiert?

Bruno Berner: Wir mussten erst mal Erfahrungen sammeln, um uns an die Super League zu gewöhnen. Am Anfang der Saison waren wir immer nahe dran und es sah auch oft gut aus. Der positive Durchbruch kam dann aber doch nie und so sind wir in eine schmerzhafte Negativspirale geraten. Die Cup-Woche und die Nationalmannschaftspause kam uns dann gelegen. Dort konnten wir uns vertieft mit unseren Erfahrungen auseinandersetzen. Diese Erkenntnisse aus der Nati-Pause konnten wir jetzt erfolgreich umsetzen und auch in positive Resultate ummünzen.

Die jüngsten Resultate des FC Winterthur kamen für viele überraschend. Waren Sie, wenn Sie ganz ehrlich sind, selbst auch ein wenig überrascht?

Wir arbeiten seit dem ersten Tag gleich. Als die Resultate ausblieben, brachte uns dies keineswegs in Beunruhigung. Wir hatten Wochen, in denen wir super gearbeitet haben, dies dann aber in den Spielen meist nicht in zählbare Resultate umwandeln konnten. Nun kommen auch die guten Resultate, daher bin ich weder erstaunt noch überrascht über unsere Leistungen. Wir bleiben in Winterthur aber weiterhin demütig, trotz der zuletzt guten Ergebnisse.

Waren die Leistungsunterschiede in den einzelnen Spielen kleiner, als dass es die Bandbreite der Resultate zwischen 0:6, 1:5, 0:3 und 3:1, 1:0, 1:0 vermuten liesse?

Nein, sie zeigen viel eher, dass mit dem FC Winterthur alles möglich ist. Wir wissen: Wenn wir einen schlechten Tag haben, kann es wieder in die andere Richtung gehen. Die letzten Resultate zeigten uns aber auch, was wir alles erreichen können. Aber nochmals: Wir bleiben Realisten. Wir schiessen durchschnittlich gerade mal ein Tor pro Match. Da haben wir sicherlich noch Luft nach oben. Auch wenn wir zurückliegen und es gilt, ein Spiel zu kehren, sind wir noch nicht ganz in der Super League angekommen.

Sie befinden sich mit dem FC Zürich am unteren Ende der Tabelle. In Winterthur mit Freude beim FCZ eher mit Ärger und Frust. Was erwartet uns in den nächsten Wochen?

Dass wir ohne Erwartungen in die Saison starteten, ist sicherlich ein mentaler Vorteil gegenüber den Gegnern. Wir wissen: Wenn es mal wieder nicht läuft, haben wir keinen Grund, nervös zu werden. Dies ist bei anderen Mannschaften mit anderen Erwartungen sicherlich anders. Man muss aber auch herausheben, dass der FCZ derzeit noch massiv unter der Qualität seines Kaders performt. Der FCZ ist immer noch eine richtig gute Mannschaft mit vielen guten Spielern. Ich bin mir sicher, dass die Zürcher wieder besser werden.

Gehen Sie also davon aus, dass es in Winterthur wieder Wochen mit mehreren Niederlagen in Folge geben wird?

Wir werden sicherlich wieder Spiele verlieren. Ob diese Niederlagen dann alle am Stück sind, weiss ich nicht. Wichtig ist uns einfach, dass wir vorwärtskommen und auch aus den Niederlagen lernen, damit wir am Ende der Saison sagen können: Doch wir haben alles aus der Saison herausgeholt. Völlig egal, wo wir dann stehen werden. Denn diese Saison, in der es keinen direkten Absteiger gibt, ist eine immens wichtige Erfahrung für den gesamten FC Winterthur. Wir freuen uns auf jedes Spiel, denn jedes Super-League-Spiel ist ein Highlight für uns.

Am Sonntag wartet mit dem FC Basel der nächste kriselnde Gegner. Inwiefern schwebt es trotz aller Demütigkeit im Hinterkopf herum, dass man mit einem Sieg gar die Basler hinter sich lassen könnte?

Logisch schwebt es irgendwo rum. Jeder kann die Tabelle lesen. Uns geht es aber sicherlich nicht darum, am Sonntag vor irgendeinem Klub zu stehen. Wir wollen unsere positive Phase fortsetzen und konsequent an unserem Prozess festhalten. Wie viele Punkte dabei rausspringen, wird sich dann zeigen. Ob der FC Basel derzeit in einer Krise steckt oder nicht, spielt für uns keine Rolle.

