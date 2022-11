Fussball international Fischer und Union gehen baden, Embolo bereits in WM-Form Union Berlin und Urs Fischer sind die Tabellenführung der Bundesliga los. Auf dem Spitzenplatz der Premier League weilt nach wie vor Granit Xhaka und Arsenal. Und Breel Embolo befindet sich bereits in WM-Form. Das Fussball-Wochenende in der Übersicht. Gabriel Vilares und Dan Urner 06.11.2022, 17.59 Uhr

Für Urs Fischer und Union Berlin gibt es eine Klatsche. Die Köpenicker verlieren bei Leverkusen gleich mit 0:5. Keystone

Bundesliga: Fischers Union büsst Tabellenführung ein

Union Berlin ist nicht mehr länger Tabellenführer der Bundesliga. Das von Urs Fischer trainierte Überraschungsteam ging am Sonntag bei Bayer Leverkusen mit 0:5 baden – nachdem die erste Halbzeit noch torlos zu Ende gegangen war. Robert Andrich (46.), Moussa Diaby (56./58.), Adam Hlozek (68.) sowie Mitchel Bakker (76.) bescherten Kellerkind Leverkusen den erhofften Befreiungsschlag.

Neuer Leader ist stattdessen Serienmeister Bayern München. Das Team von Julian Nagelsmann fuhr am Samstag bei Hertha BSC einen knappen 3:2-Sieg ein. Als Eric Maxim Choupo-Moting in der 38. Minute den Ball zum 3:0 aus Bayern-Sicht über die Linie drückte, schien die Partie im Olympiastadion bereits gelaufen. Choupo-Moting hatte bereits eine Minute zuvor eingenetzt, nachdem Jamal Musiala (12.) den Torreigen eröffnet hatte. Doch die Hertha liess sich wider Erwarten nicht abschütteln – und kam durch Dodi Lukebakio (40.) und Davie Selke (45., Elfmeter) noch vor der Pause wieder auf ein Tor heran.

Borussia Dortmund um den Schweizer Goalie Gregor Kobel hält dank eines 3:0-Erfolgs im Ruhrgebiet-Derby gegen Bochum derweil den Anschluss an die Spitze. Drei Torschüsse fabrizierten die effizienten Schwarz-Gelben im ersten Durchgang – dreimal lag der Ball im Tor. Doppelpacker Youssoufa Moukoko (8., 45.+2) und Giovanni Reyna (12., Foulelfmeter) machten schon vor dem Pausentee alles klar.

Premier League: Xhakas Arsenal bleibt nach Derbysieg an der Spitze

Der FC Arsenal bleibt Spitzenreiter der Premier League. Manchester City hatte die Gunners nach einem 2:1-Erfolg gegen Fulham vorläufig überholt. Die Equipe von Pep Guardiola behielt trotz Unterzahl (26. Notbremse João Cancelo) die drei Punkte im heimischen Stadion. Der eingewechselte Erling Haaland traf in der Nachspielzeit (90.+5) per Elfmeter. Manuel Akanji spielte beim amtierenden englischen Meister durch.

Arsenal hielt dem Druck jedoch stand, entschied das London-Derby bei Chelsea mit 1:0 für sich. Den einzigen Treffer am Sonntagnachmittag erzielte Gabriel Magalhães (63.). Nach einem Eckball wollte Chelsea-Stürmer Havertz klären, schlug jedoch ein Luftloch. Der Ball gelangte zum Brasilianer, der das Leder aus kurzer Distanz über die Linie drückte. Die Blues, bei denen Denis Zakaria nach erfolgreichem Debüt unter der Woche wieder auf der Bank platz nehmen musste, zeigten einen ernüchternden Auftritt. Lediglich einen ungefährlichen Torschuss brachte das Heimteam zustande. Granit Xhaka spielte souverän durch, durfte in der 87. Minute die Captainbinde von Martin Ödegaard nach dessen Auswechslung übernehmen.

Granit Xhaka und sein FC Arsenal sind weiterhin Spitzenreiter der Premier League. Kirsty Wigglesworth / AP

Ligue 1: Embolo trifft, Mvogo verletzt sich

Nachdem Yann Sommer und Jonas Omlin im Oktober verletzt ausgewechselt werden mussten, trifft es wenige Tage vor WM-Start nun auch Yvon Mvogo. Der 28-jährige Lorient-Goalie musste bei der 1:2-Heimniederlage gegen PSG in der 13. Minute angeschlagen vom Platz. Der Schweizer liess sich bei einem Rückpass zu viel Zeit, rutschte aus und spielte den Ball zu einem Gegenspieler. Mvogo, der sonst eine starke Saison zeigt, verschuldete dabei nicht nur das Tor, sondern verletzte sich zu allem Überfluss bei dieser Aktion auch. Bei seiner Auswechslung hielt er sich mit schmerzverzerrtem Gesicht den Oberschenkel.

Yvon Mvogo erlebt einen bitteren Sonntag: Der Schweizer Goalie versucht nach einem Patzer das Tor noch zu verhindern – ohne Erfolg. Mohammed Badra / EPA

Erfreulicher verlief der Sonntag für Breel Embolo, der sich in glänzender Verfassung präsentiert. Der 25-jährige Nati-Stürmer netzte beim 2:0-Triumph seiner AS Monaco bei Toulouse zum siebten Mal in der Meisterschaft ein. Embolo (59.) vollendete eine Hereingabe in den Strafraum per Kopf. In den vergangenen sechs Liga-Partien liess sich der Basler fünf Mal in die Torschützenliste eintragen.