Fabian Schär spielt mit Newcastle gegen Manchester City Remis

Fussball international Schär vergibt mit Newcastle eine 3:1-Führung gegen City, Bayern führt Bochum vor Am Sonntagnachmittag gewinnt Bayern gegen Bochum mit 7:0. In der England muss Chelsea eine bittere 0:3-Niederlage gegen Leeds hinnehmen, ausserdem spielen Newcastle und ManCity Remis. Eine Übersicht über die Sonntagsspiele der Premier League und Bundesliga. Leandro De Mori 21.08.2022, 19.35 Uhr

Kieran Trippier traf zum zwischenzeitlichen 3:1 für Newcastle. Peter Powell / EPA

Fabian Schär gibt mit Newcastle eine 3:1-Führung gegen den aktuellen englischen Meister Manchester City aus der Hand. Nach der frühen Führung durch Ilkay Gündogan (5.) für Manchester City überraschten die Magpies und drehten das Spiel mit drei Treffer durch Miguel Almiron (28.), Callum Wilson (39.) und Kieran Trippier (54.) zu ihren Gunsten. Die Elf von Pep Guardiola fand allerdings eine schnelle Antwort und glich durch Erling Haaland (60.) und Bernardo Silva (64.) wieder aus. Zwar liegt das Spieldiktat in der letzten halben Stunde weiterhin beim Meister aus Manchester, es bleibt aber beim 3:3.

Am frühen Sonntagnachmittag musste Chelsea überraschend eine 0:3-Niederlage hinnehmen. Die Blues gastierten bei Leeds und wurden in der ersten Halbzeit innerhalb von vier Minuten doppelt überrascht. Brenden Aaronson (33.) und Rodrigo (37.) trafen für das Heimteam zur 2:0-Halbzeitführung. Jack Harrison (69.) erhöhte zum 3:0-Schlussskore. Ein historischer Sieg, denn zuletzt konnten die Peacocks in der Premier League vor 20 Jahren gegen Chelsea gewinnen.

Weitere Ergebnisse der Premier League am Sonntag:

West Ham - Brighton 0:2 (0:1)

Bundesliga: Bayern siegt klar, Frankfurt spielt Unentschieden

In der Bundesliga lassen die Meister aus Bayern gegen Bochum keine Gnade walten. Bereits nach vier Minuten traf Leroy Sane zur Führung, Matthijs de Ligt (25.), Kingsley Coman (33.) und Sadio Mané (42.) erhöhten noch vor der Pause auf 4:0. In Halbzeit zwei war es erneut Mané (60.), der traf. Christian Gamboa (69.) netzte zu allem Unglück auch noch ins eigene Netz ein, bevor Serge Gnabry (76.) schliesslich zum Schlussstand von 7:0 traf. Damit stehen die Bayern nach drei Spieltagen mit neun Punkten und einer Tordifferenz von 14 Toren klar an der Tabellenspitze.

Die Eintracht Frankfurt, über 90. Minuten mit dem Schweizer Internationalen Djibril Sow, holte gegen den 1. FC Köln ein 1:1-Unentschieden. Daichi Kamada (71.) traf für die Frankfurter, Jan Thielmann (82.) glich wenig später per Volley wieder aus. Thielmanns Treffer sorgte noch für Aufregung, da das Tor erst nach minutenlanger VAR-Konsultation gegeben wurde. «Jedes Wochenende haben wir Diskussionen über diese scheiss Abseitstore. Es tut mir leid für meine Wortwahl, aber es ist einfach ein Wahnsinn», sagte Frankfurt-Torhüter Kevin Trapp nach der Partie.